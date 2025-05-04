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Spor, Futbol

Derbinin galibi Beşiktaş

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında oynanan derbide Beşiktaş, deplasmanda Fenerbahçe'yi 1-0 yendi.

Bozhan Memiş  | 04.05.2025 - Güncelleme : 04.05.2025
Derbinin galibi Beşiktaş Fotoğraf: Ahmet Okatalı - AA

İstanbul

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