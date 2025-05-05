Fenerbahçe, Kadıköy'de kaybettiği puanlarla şampiyonluktan uzaklaştı
Beşiktaş'a evinde 1-0 mağlup olarak ligin bitimine 4 maç kala zirvenin 8 puan gerisine düşen Fenerbahçe, bu sezon sahasında kaybettiği puanlarla şampiyonluktan uzaklaştı. Sarı-lacivertliler son 4 iç saha maçında yalnızca 1 galibiyet alabildi.
İstanbul
Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş'a evinde 1-0 mağlup olarak ligin bitimine 4 maç kala zirvenin 8 puan gerisine düşen Fenerbahçe, bu sezon sahasında kaybettiği puanlarla şampiyonluktan uzaklaştı. Sarı-lacivertliler son 4 iç saha maçında yalnızca 1 galibiyet alabildi.
Ülker Stadı'nda Gedson Fernandes'in golüyle Beşiktaş'a 1-0 kaybeden Jose Mourinho'nun ekibi, bu sezon siyah-beyazlı rakibiyle karşılaştığı ikinci lig maçında da mağlup oldu.
Beşiktaş'a karşı son olarak 2004-2005 sezonunda iki lig maçını da mağlubiyetle kapatan Fenerbahçe, 20 yıl sonra rakibinden bir sezonda puan alamazken, zirvenin de uzağına düştü.
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Kadıköy'de son 4 maçta 1 galibiyet
İç sahadaki ilk puan kaybını 6. haftada Galatasaray'a 3-1 mağlup olarak yaşayan sarı-lacivertliler, bu mücadelenin ardından evinde üst üste 9 galibiyet alarak seri yakaladı.
Son haftalara kadar lider Galatasaray'ı takibini sürdüren Fenerbahçe, sahasındaki puan kayıplarıyla şampiyonluk yarışından uzaklaştı.
9 maçlık galibiyet serisi iç sahadaki 0-0'lık Reeder Samsunspor mücadelesiyle son bulan Jose Mourinho'nun ekibi, bu maçın ardından evinde 1-0 geriye düştüğü maçta Trabzonspor'u mağlup etmeyi başarmıştı.
Sarı-lacivertli takım son 2 iç saha mücadelesinde ise yalnızca 1 puan alabildi. Bellona Kayserispor'la 3-3 berabere kalan Fenerbahçe, dün oynanan derbi maçta da Beşiktaş'a 1-0 kaybederek son 4 iç saha maçının 3'ünde 7 puan bırakarak zirvenin 8 puan gerisine düştü.
İç sahadaki derbilerde 'sıfır' çekti
Bu sezon 4'ü lig, 1'i Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 5 derbi maça çıkan Fenerbahçe, bu maçların 4'ünden mağlubiyetle ayrıldı.
Sarı-lacivertli takım, sahasında Galatasaray'a 3-1, Beşiktaş'a ise 1-0 mağlup olurken, Ziraat Türkiye Kupası'nda konuk ettiği sarı-kırmızılı rakibine de 2-1 kaybederek sahasındaki derbilerin tamamında yenildi.
Ligde deplasmanda oynadığı derbi maçlarda Beşiktaş'a 1-0 yenilen Mourinho'nun öğrencileri, Galatasaray ile de 0-0 berabere kaldı.
Fenerbahçe 4'ü lig, 1'i kupa olmak üzere çıktığı 5 derbi maçta 2 gol atarken kalesinde ise 7 gol gördü.
İlk 4 sıradaki takımları yenemedi
32 maçta 75 puanla ikinci sırada bulunan Fenerbahçe, ligin ilk 4 sırasında yer alan rakiplerine karşı bu sezon maç kazanamadı.
Lider Galatasaray'a sahasında 3-1 mağlup olan sarı-lacivertliler, deplasmandaki mücadeleden ise 0-0'lık beraberlikle ayrıldı.
Ligde üçüncü sırada bulunan Reeder Samsunspor ile deplasmanda 2-2, sahasında ise 0-0 berabere kalan Fenerbahçe, dördüncü sıradaki Beşiktaş'a ise her iki maçta da mağlup oldu.
Galatasaray, Reeder Samsunspor ve Beşiktaş ile oynadığı 6 lig maçının 3'ünü kaybeden, 3'ünden de beraberlikle ayrılan Mourinho'nun öğrencileri, bu karşılaşmalarda 15 puan bıraktı.
Puan alamadığı ve gol atamadığı tek takım Beşiktaş
Bu sezon ligde 3 maçta mağlup olan Fenerbahçe, bu yenilgilerin 1'ini Galatasaray'a, 2'sini ise Beşiktaş'a karşı yaşadı.
Siyah-beyazlı rakibine deplasmanda 1-0 kaybeden Fenerbahçe, sahasında da aynı skorla yenildi.
Jose Mourinho'nun ekibinin bu sezon gol atamadığı ve puan alamadığı tek takım Beşiktaş oldu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.