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Eriksen, kalp krizi geçirdiği stadyumdaki ilk maçında gol attı

Geçirdiği kalp krizi sonrası kariyerine ara veren ve geçen ay sahalara geri dönen Christian Eriksen, sahalara döndükten sonra kalp krizi geçirdiği stadyumdaki ilk maçında Danimarka ile Sırbistan milli takımları arasındaki hazırlık maçında gol attı.

Fatih Erel   | 29.03.2022
Eriksen, kalp krizi geçirdiği stadyumdaki ilk maçında gol attı

İstanbul

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Danimarka'nın başkenti Kopenhag'daki Parken Stadı'nda oynanan maçta geçirdiği kalp krizi sonrası kariyerine ara veren ve geçen ay sahalara geri dönen Christian Eriksen, sahalara döndükten sonra kalp krizi geçirdiği stadyumdaki ilk maçında Danimarka ile Sırbistan milli takımları arasındaki hazırlık maçında gol attı.

Parken Stadı'nda oynanan maçı Danimarka, 3-0 kazanırken Eriksen'in golü 57. dakikada geldi.

Eriksen, 12 Haziran'da EURO 2020 B Grubu'ndaki Danimarka-Finlandiya maçında aniden fenalaşarak yere yığılmış, sahaya giren sağlık görevlileri, Danimarkalı futbolcuya müdahalede bulunmuştu. Hastaneye götürülen Eriksen'in bilincinin açık olduğunun açıklanması sonrası karşılaşma kaldığı yerden devam etmiş, Finlandiya sahadan 1-0 galip ayrılmıştı.

30 yaşındaki futbolcu Danimarkalı futbolcu, 8 ay sonra Premier Lig maçıyla geçen ay sahalara dönmüştü. Rahatsızlığının ardından Inter'den ayrılan futbolcu, ara transfer döneminde Premier Lig ekibi Brentford ile sözleşme imzalamıştı.

Öte yandan Danimarka Milli Takımı'nda forma giyen Galatasaray'ın stoperi Victor Nelsson, 67. dakikada oyuna girerken, Trabzonspor santrafor Andreas Cornelius ise 56. dakikada oyuna dahil oldu.


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