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Emre Can, Borussia Dortmund ile 4 yıllık sözleşme imzalayacak

Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund, ara transfer döneminde kiralık olarak kadrosuna kattığı Emre Can'ın transferi için Juventus ile anlaşmaya vardı.

Yunus Kaymaz   | 18.02.2020
Emre Can, Borussia Dortmund ile 4 yıllık sözleşme imzalayacak

İstanbul

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Borussia Dortmund, Türk asıllı Alman futbolcu Emre Can'ın transferi için Juventus ile anlaşmaya vardı.

Alman ekibinden yapılan açıklamada, ara transfer döneminde kiralanan 26 yaşındaki futbolcunun transferi için İtalyan ekibiyle anlaşma sağlandığı ve Emre Can ile 1 Temmuz'da 4 yıllık sözleşme imzalanacağı kaydedildi.

Juventus Kulübünden yapılan açıklamada da transferin 25 milyon avroya gerçekleştiği bildirildi.

Şubat ayında Borussia Dortmund formasıyla iki maça çıkan Emre Can, bir de gol attı.

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