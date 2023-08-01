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El-İttihad, Fabinho'yu da kadrosuna kattı

Suudi Arabistan Birinci Futbol Ligi takımlarından El-İttihad, İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool'un Brezilyalı orta saha oyuncusu Fabinho'yu transfer etti.

Hüseyin Burak Demirer  | 01.08.2023 - Güncelleme : 01.08.2023
El-İttihad, Fabinho'yu da kadrosuna kattı

Ankara

Ligde geçen sezonun şampiyonu El-İttihad, Karim Benzema, N'Golo Kante ve Jota'dan sonra kadrosuna önemli bir isim daha ekledi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 29 yaşındaki Fabinho ile 3 yıllık sözleşme imzalandı.

Brezilyalı milli futbolcunun bonservis bedeline ilişkin bilgi verilmedi ancak İngiliz basını, transferin 40 milyon sterlin karşılığında gerçekleştiğini öne sürdü.

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