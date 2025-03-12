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Eczacıbaşı Dynavit, CEV Şampiyonlar Ligi'nde Numia Vero Volley'i ağırlayacak

Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında yarın İtalyan temsilcisi Numia Vero Volley'i konuk edecek.

Ceren Aydınonat  | 12.03.2025 - Güncelleme : 12.03.2025
Eczacıbaşı Dynavit, CEV Şampiyonlar Ligi'nde Numia Vero Volley'i ağırlayacak

İstanbul

Burhan Felek Voleybol Salonu'ndaki müsabaka, saat 18.00'de başlayacak.

Karşılaşmayı, Belçikalı Wim Cambre ve Almanyalı Benedikt Geukes hakem ikilisi yönetecek.

Eczacıbaşı Dynavit, çeyrek final ilk maçında konuk olduğu Numia Vero Volley'e 3-0 yenildi.

Mücadelede tur atlayan ekip, dörtlü finale kalacak ve yarı finalde İtalyan ekibi A. Carraro Imoco ile Polonya temsilcisi Developres Rzeszow eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

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