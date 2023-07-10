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Spor, Dünyadan Spor

Dünya Yüzme Şampiyonası'nda Türkiye'yi 8 sporcu temsil edecek

Japonya'da düzenlenecek Dünya Yüzme Şampiyonası'na katılacak milli sporcular belirlendi.

Muhammed Boztepe  | 10.07.2023 - Güncelleme : 10.07.2023
Dünya Yüzme Şampiyonası'nda Türkiye'yi 8 sporcu temsil edecek

Ankara

Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyon, 23-30 Temmuz tarihlerinde Fukuoka kentinde yapılacak.

Organizasyonda Türkiye'yi Deniz Ertan, Ecem Dönmez, Ela Naz Özdemir, Merve Tuncel, Baturalp Ünlü, Berkay Ömer Öğretir, Berke Saka, Hüseyin Emre Sakçı temsil edecek.

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