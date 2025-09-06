Dolar
41.24
Euro
48.32
Altın
3,586.69
ETH/USDT
4,299.90
BTC/USDT
110,777.00
BIST 100
10,729.49
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Dünyadan Spor

Dünya Motokros Şampiyonasının 18. ayak yarışı Afyonkarahisar'da başladı

Dünya Motokros Şampiyonasının (MXGP Of Türkiye) 18. ayak yarışı Afyonkarahisar'da düzenleniyor.

Canan Tükelay, Arif Yavuz  | 06.09.2025 - Güncelleme : 06.09.2025
Dünya Motokros Şampiyonasının 18. ayak yarışı Afyonkarahisar'da başladı Fotoğraf: Osmancan Gürdoğan/AA

Afyonkarahisar

Motor Sporları Merkezi'ndeki organizasyon kapsamında MXGP Of Türkiye, Dünya Kadınlar Motokros Şampiyonası (MXWOMEN), Avrupa Motokros Şampiyonası (EMX250) ile Dünya Gençler Motokros Şampiyonası'nın (MX2) serbest antrenman ve sıralama turlarıyla başladı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke, gazetecilere, sporcuların çok heyecanlı olduğunu vurgulayarak "Takım menajerleri, firmalar, özellikle motosiklet camiası, çarşamba başlayan NG Afyon MotoFest ile inanılmaz bir gençlik ve spor festivaline sahip oldu." dedi.

Akülke, Afyonkarahisar'daki yarışa 25 ülkeden 120 sporcunun katıldığını dile getirdi.

Yarışlarda Türkiye'den 10 sporcunun yer aldığına değinen Akülke, şunları kaydetti:

"Bugün antrenman ve sıralama turlarıyla devam edecek organizasyon pazar günü büyük bir mücadeleye ev sahipliği yapacak. Şampiyona 4 kategoride gerçekleştirilecek. Her yıl olduğu gibi bu yıl da şampiyonun en azından bir tanesi Afyonkarahisar'da, Türkiye'de belirlenmesini istiyoruz. Özellikle yurt dışından gelen yabancılar yurt içinden gelen misafirlerle inanılmaz bir 5 gün geçiriyoruz. Artık NG Afyon Motofest ve Dünya Motokros Şampiyonası Türkiye'nin en büyük entegre gençlik ve spor festivali olarak tarihinde yerini aldı." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor
Şiddetsiz iletişim oyunlaştırılarak anlatılacak
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan "Asrın İnşasında 300 Bin Yuva Tamam" programına ilişkin paylaşım
Doğu Karadeniz kıyıları için gök gürültülü sağanak uyarısı
Sosyal konut projesinde genç çiftlere yüzde 20 özel kontenjan ayrılacak

Benzer haberler

Dünya Motokros Şampiyonasının 18. ayak yarışı Afyonkarahisar'da başladı

Dünya Motokros Şampiyonasının 18. ayak yarışı Afyonkarahisar'da başladı

Dünya Motokros Şampiyonası'na ilgi memnun ediyor

Dünya Motokros Şampiyonası, spor turizmine güç katıyor

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet