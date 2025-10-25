Dolar
41.94
Euro
48.76
Altın
4,112.64
ETH/USDT
3,933.60
BTC/USDT
111,287.00
BIST 100
10,941.79
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Dünyadan Spor

Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan Gürcistan'da

Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan, Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze ve Cumhurbaşkanı Mikheil Kavelaşvili ile görüştü.

Davit Kachkachishvili  | 25.10.2025 - Güncelleme : 25.10.2025
Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan Gürcistan'da

Tiflis

Gürcistan Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede ilk kez düzenlenen "Gürcü Güreşinde Dünya Şampiyonası" finaline katılmak üzere Tiflis'e gelen Dünya Etnospor Birliği Başkanı Erdoğan, Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze ile bir araya geldi.

İkili görüşmenin, Tiflis'teki Hükümet Binası'nda gerçekleştiği kaydedilen açıklamada, "Görüşmede, Gürcistan ile Türkiye arasındaki dostane ilişkiler, stratejik ortaklık ve spor alanında işbirliği konuları ele alındı." ifadesi kullanıldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Bilal Erdoğan Gürcistan Cumhurbaşkanı Kavelaşvili ile görüştü

Gürcistan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada ise "Gürcü Güreşinde Dünya Şampiyonası" için Tiflis'te temaslarda bulunan Bilal Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı Mikheil Kavelaşvili ile bir araya geldiği belirtildi.

Açıklamada, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda gerçekleşen görüşmede, Türkiye ile Gürcistan'ın ikili işbirliği ve ülkeler arasında geleneksel sporların daha da geliştirilmesinin ele alındığı kaydedildi.

Bilal Erdoğan, "Gürcü Güreşinde Dünya Şampiyonası" finalinin açılış törenine katıldı

Erdoğan, Gürcistan'da ilk kez düzenlenen "Gürcü Güreşinde Dünya Şampiyonası" finalinin açılış törenine katıldı.

Tiflis'te, Yeni Spor Sarayında organize edilen "Gürcü Güreşinde Dünya Şampiyonası" finalinin açılış töreni yapıldı.

Törene, Erdoğan ve beraberindeki heyet ile Gürcistan Spor ve Gençlik İşleri Bakanı Şalva Gogoladze katıldı.

Aralarında Türkiye, Gürcistan ve Azerbaycan'ın bulunduğu 25 ülkeden sporcuların katıldığı etkinliğin açılış töreninde konuşan Bakan Gogoladze, ülkesinin ilk kez bu etkinliğe ev sahipliği yaptığını ifade etti.

Gogoladze, Tiflis'e gelerek etkinliğine katılan Bilal Erdoğan'a teşekkür etti.

Bilal Erdoğan ise salondakileri selamlayarak, Tiflis'te bulunmaktan memnuniyet duyduğunu kaydetti.

Dünya Etnospor Birliği olarak, sporun gelişmesine destek vermeye devam ettiklerini belirten Erdoğan, "Sporun diğer geleneksel dalları gibi güreş sadece bir spor ve yarışma değil, aynı zamanda Gürcistan kültürünün ayrılmaz bir parçasıdır." dedi.

Erdoğan, geleneksel sporun gelecek nesillere aktarılmasının son derece önemli olduğunu vurgulayarak, bu yönde yoğun çalışmalar sürdürdüklerini ifade etti.

Geleneksel spor dallarının, dünya genelindeki popülaritesinin daha da artırılması yönünde çalışacaklarını söyleyen Erdoğan, Tiflis'teki etkinliği organize eden herkese teşekkür ederek, sporculara başarılar diledi.

Erdoğan, Gürcistan'daki temaslarını değerlendirdi

Erdoğan, törenin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

AA muhabirinin sorusunu yanıtlayan Erdoğan, Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze ve Cumhurbaşkanı Mikheil Kavelaşvili ile yaptığı görüşmeleri değerlendirdi.

Bugün Tiflis'te Kobakhidze ve Kavelaşvili ile ayrı ayrı görüştüğünü kaydeden Erdoğan, "Ben Rizeliyim zaten biliyorsunuz. Buralara uzak birisi de değilim. Zaten Gürcistan'ı bir kardeş ülke olarak görüyoruz. Komşudan öte bir yakınlık görüyoruz Gürcistan'da." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, iki ülke arasında yakın ilişkilerin olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:

"Dolayısıyla görüşmelerimizde, onların da Türkiye'yi ne kadar sevdiğini, Türkiye'yi ne kadar yakın gördüklerini, Cumhurbaşkanımıza olan yüksek saygılarını görünce ben de çok sevindim elbette. Cumhurbaşkanımızın, Gürcistan'a olacak seyahatini gözlediklerini özelikle vurguladılar. İki ülke arasındaki ticari, stratejik, her yönü ile işbirliklerinin hızla gelişmekte olduğunu söylediler."

Sağlık ve eğitim gibi farklı alanlardaki işbirliğini görüşmelerde masaya yatırdıklarını aktaran Erdoğan, iki ülkenin üniversiteleri arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi hakkında da konuştuklarını belirtti.

Bilal Erdoğan, "Sağlık alanında buraya Türkiye'den girişimcilerin gelmesini, yatırımcıların gelmesini de arzu ediyorlar. Biz de Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Hastanesi'nin belki yine bir adres olabileceğini anlattık." değerlendirmesinde bulundu.

Bugün Tiflis'te bulunduğunu, daha önce Batum'u da ziyaret ettiğini aktaran Erdoğan, Türkiye'den Gürcistan'a gelen ziyaretçi sayısının her geçen yıl arttığını kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Denizli'de anıta çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
Gökçeada'da kuvvetli sağanak sonrası su kesintisi yaşanıyor
Nusret-2025 Davet Tatbikatı'nda savunma sanayi firmaları sunum yaptı
SOLOTÜRK Pamukkale'de gösteri uçuşu yaptı
Eski BM Gıda Hakkı Özel Raportörü Hilal Elver: Gazze'de açlık şu an bir soykırım biçimi olarak kullanılıyor

Benzer haberler

Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan Gürcistan'da

Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan Gürcistan'da

Nusret-2025 Davet Tatbikatı'nda savunma sanayi firmaları sunum yaptı

SOLOTÜRK Pamukkale'de gösteri uçuşu yaptı

Batılı gazeteciler, Batı medyasının Gazze’deki katliama karşı iki yüzlülüğüne dikkati çekti

Batılı gazeteciler, Batı medyasının Gazze’deki katliama karşı iki yüzlülüğüne dikkati çekti
Yüzyılın Konut Projesi'nde Ankara'daki örnek konutlar görüntülendi

Yüzyılın Konut Projesi'nde Ankara'daki örnek konutlar görüntülendi
İstanbul'daki "Gazze Mahkemesi"ne katılan Avustralyalı akademisyen Green: Amacımız delilleri bir araya getirmek

İstanbul'daki "Gazze Mahkemesi"ne katılan Avustralyalı akademisyen Green: Amacımız delilleri bir araya getirmek
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet