Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan Gürcistan'da
Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan, Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze ve Cumhurbaşkanı Mikheil Kavelaşvili ile görüştü.
Tiflis
Gürcistan Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede ilk kez düzenlenen "Gürcü Güreşinde Dünya Şampiyonası" finaline katılmak üzere Tiflis'e gelen Dünya Etnospor Birliği Başkanı Erdoğan, Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze ile bir araya geldi.
İkili görüşmenin, Tiflis'teki Hükümet Binası'nda gerçekleştiği kaydedilen açıklamada, "Görüşmede, Gürcistan ile Türkiye arasındaki dostane ilişkiler, stratejik ortaklık ve spor alanında işbirliği konuları ele alındı." ifadesi kullanıldı.
Bilal Erdoğan Gürcistan Cumhurbaşkanı Kavelaşvili ile görüştü
Gürcistan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada ise "Gürcü Güreşinde Dünya Şampiyonası" için Tiflis'te temaslarda bulunan Bilal Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı Mikheil Kavelaşvili ile bir araya geldiği belirtildi.
Açıklamada, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda gerçekleşen görüşmede, Türkiye ile Gürcistan'ın ikili işbirliği ve ülkeler arasında geleneksel sporların daha da geliştirilmesinin ele alındığı kaydedildi.
Bilal Erdoğan, "Gürcü Güreşinde Dünya Şampiyonası" finalinin açılış törenine katıldı
Erdoğan, Gürcistan'da ilk kez düzenlenen "Gürcü Güreşinde Dünya Şampiyonası" finalinin açılış törenine katıldı.
Tiflis'te, Yeni Spor Sarayında organize edilen "Gürcü Güreşinde Dünya Şampiyonası" finalinin açılış töreni yapıldı.
Törene, Erdoğan ve beraberindeki heyet ile Gürcistan Spor ve Gençlik İşleri Bakanı Şalva Gogoladze katıldı.
Aralarında Türkiye, Gürcistan ve Azerbaycan'ın bulunduğu 25 ülkeden sporcuların katıldığı etkinliğin açılış töreninde konuşan Bakan Gogoladze, ülkesinin ilk kez bu etkinliğe ev sahipliği yaptığını ifade etti.
Gogoladze, Tiflis'e gelerek etkinliğine katılan Bilal Erdoğan'a teşekkür etti.
Bilal Erdoğan ise salondakileri selamlayarak, Tiflis'te bulunmaktan memnuniyet duyduğunu kaydetti.
Dünya Etnospor Birliği olarak, sporun gelişmesine destek vermeye devam ettiklerini belirten Erdoğan, "Sporun diğer geleneksel dalları gibi güreş sadece bir spor ve yarışma değil, aynı zamanda Gürcistan kültürünün ayrılmaz bir parçasıdır." dedi.
Erdoğan, geleneksel sporun gelecek nesillere aktarılmasının son derece önemli olduğunu vurgulayarak, bu yönde yoğun çalışmalar sürdürdüklerini ifade etti.
Geleneksel spor dallarının, dünya genelindeki popülaritesinin daha da artırılması yönünde çalışacaklarını söyleyen Erdoğan, Tiflis'teki etkinliği organize eden herkese teşekkür ederek, sporculara başarılar diledi.
Erdoğan, Gürcistan'daki temaslarını değerlendirdi
Erdoğan, törenin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.
AA muhabirinin sorusunu yanıtlayan Erdoğan, Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze ve Cumhurbaşkanı Mikheil Kavelaşvili ile yaptığı görüşmeleri değerlendirdi.
Bugün Tiflis'te Kobakhidze ve Kavelaşvili ile ayrı ayrı görüştüğünü kaydeden Erdoğan, "Ben Rizeliyim zaten biliyorsunuz. Buralara uzak birisi de değilim. Zaten Gürcistan'ı bir kardeş ülke olarak görüyoruz. Komşudan öte bir yakınlık görüyoruz Gürcistan'da." ifadelerini kullandı.
Erdoğan, iki ülke arasında yakın ilişkilerin olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:
"Dolayısıyla görüşmelerimizde, onların da Türkiye'yi ne kadar sevdiğini, Türkiye'yi ne kadar yakın gördüklerini, Cumhurbaşkanımıza olan yüksek saygılarını görünce ben de çok sevindim elbette. Cumhurbaşkanımızın, Gürcistan'a olacak seyahatini gözlediklerini özelikle vurguladılar. İki ülke arasındaki ticari, stratejik, her yönü ile işbirliklerinin hızla gelişmekte olduğunu söylediler."
Sağlık ve eğitim gibi farklı alanlardaki işbirliğini görüşmelerde masaya yatırdıklarını aktaran Erdoğan, iki ülkenin üniversiteleri arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi hakkında da konuştuklarını belirtti.
Bilal Erdoğan, "Sağlık alanında buraya Türkiye'den girişimcilerin gelmesini, yatırımcıların gelmesini de arzu ediyorlar. Biz de Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Hastanesi'nin belki yine bir adres olabileceğini anlattık." değerlendirmesinde bulundu.
Bugün Tiflis'te bulunduğunu, daha önce Batum'u da ziyaret ettiğini aktaran Erdoğan, Türkiye'den Gürcistan'a gelen ziyaretçi sayısının her geçen yıl arttığını kaydetti.