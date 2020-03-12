Dünya Artistik Buz Pateni Şampiyonası koronavirüs nedeniyle iptal edildi
Kanada'da düzenlenmesi planlanan Dünya Artistik Buz Pateni Şampiyonası, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle iptal edildi.
Ankara
Uluslararası Buz Pateni Federasyonundan (ISU) yapılan açıklamaya göre, Kanada'nın Montreal kentinin 16-22 Mart tarihlerinde ev sahipliği yapacağı Dünya Artistik Buz Pateni Şampiyonası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle artan sağlık endişeleri yüzünden iptal edilmesine karar verildi.
Mevcut koşullar altında şampiyonanın 2020'de düzenlenmesinin mümkün görünmediği, şartlar iyileşse bile ekim ayından önce yapılamayacağı belirtildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.