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Spor, Dünyadan Spor, Koronavirüs

Dünya Artistik Buz Pateni Şampiyonası koronavirüs nedeniyle iptal edildi

Kanada'da düzenlenmesi planlanan Dünya Artistik Buz Pateni Şampiyonası, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle iptal edildi.

Hüseyin Burak Demirer   | 12.03.2020
Dünya Artistik Buz Pateni Şampiyonası koronavirüs nedeniyle iptal edildi Fotoğraf: Sefa Karacan/AA

Ankara



Uluslararası Buz Pateni Federasyonundan (ISU) yapılan açıklamaya göre, Kanada'nın Montreal kentinin 16-22 Mart tarihlerinde ev sahipliği yapacağı Dünya Artistik Buz Pateni Şampiyonası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle artan sağlık endişeleri yüzünden iptal edilmesine karar verildi.

Mevcut koşullar altında şampiyonanın 2020'de düzenlenmesinin mümkün görünmediği, şartlar iyileşse bile ekim ayından önce yapılamayacağı belirtildi.

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