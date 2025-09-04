Dolar
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Artvin’de sektör temsilcileriyle bir araya geldiği programda konuşuyor.
logo
Gündem

Düzce'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Düzce'nin Yığılca ilçesinde çıkan orman yangını söndürülmeye çalışılıyor.

Ömer Ürer  | 04.09.2025 - Güncelleme : 04.09.2025
Düzce'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor Fotoğraf: Ömer Ürer/AA

Düzce

Hasanlar köyü Hecinler mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

İhbar üzerine bölgeye orman işletme şefliği ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın söndürme helikopterinin de destek verdiği çalışmalarda, ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.

