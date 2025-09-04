Düzce'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Düzce'nin Yığılca ilçesinde çıkan orman yangını söndürülmeye çalışılıyor.
Düzce
Hasanlar köyü Hecinler mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye orman işletme şefliği ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın söndürme helikopterinin de destek verdiği çalışmalarda, ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.