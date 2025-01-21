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Dinamo Kiev teknik direktörü Shovkovskyi: Oyuncularım duygularını kontrol edince çok güzel bir performans sergiledi

UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında konuk olduğu Galatasaray ile 3-3 berabere kalan Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'in teknik direktörü Oleksandr Shovkovskyi, sarı-kırmızılı ekibe karşı iyi bir performans sergilediklerini söyledi.

Emrah Oktay  | 21.01.2025 - Güncelleme : 21.01.2025
Dinamo Kiev teknik direktörü Shovkovskyi: Oyuncularım duygularını kontrol edince çok güzel bir performans sergiledi

İstanbul

Shovkovskyi, RAMS Park'ta yapılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Sarı-kırmızılı kulübe, misafirperverliğinden dolayı teşekkür eden genç teknik adam, "Galatasaray bizi çok güzel ağırladı. Çok memnun kaldık. Ukrayna'daki savaştan dolayı her yerde çok destek görüyoruz." dedi.

Galatasaray'ın güçlü bir takım olduğuna değinen Shovkovskyi, "Galatasaray, sürekli atak yapan bir takım. Rakibin ne yapacağını bilerek maça hazırlandık. Maçın başında Galatasaray'a kornerden 1 gol hediye ettik. Bunu düzeltmek için çalışacağız. Ukrayna'daki savaştan dolayı böyle stadyumlarda ve dolu taraftarlar önünde maç yapamıyoruz. Bunu da çok özledik. Galatasaray taraftarı çok güçlü. Galatasaray'a güzel destek veriyorlar. Aslında bu atmosfer bizi de motive etti. Böyle taraftarı görünce bizim çocuklar biraz endişelendi. İlk yarının sonunda sakinleştiler ve oyunu kontrol altına aldık. Oyuncularım duygularını kontrol edince çok güzel bir performans sergiledi." diye konuştu.

Bu sezon turnuvadaki ilk kez puan aldıklarını hatırlatan Ukraynalı teknik adam, "UEFA Avrupa Ligi'nde kuralar çekildiğinde 7 maçta ilk puanımızı alacağımızı hiç düşünmemiştik. Başka düşüncelerimiz ve hayalimiz vardı. Bugün takımım güçlü bir karakter gösterdi." ifadelerini kullandı.

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