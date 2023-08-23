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Depremzede çocuklar, Dünya Atletizm Şampiyonası heyecanını yerinde yaşıyor

Depremden etkilenen 11 ilde yaşayan 20 depremzede sporcu, Macaristan'da düzenlenen 19. Dünya Atletizm Şampiyonası'nı yerinde takip ediyor.

Muhammed Boztepe  | 23.08.2023 - Güncelleme : 23.08.2023
Depremzede çocuklar, Dünya Atletizm Şampiyonası heyecanını yerinde yaşıyor Fotoğraf: Muhammed Boztepe/AA

Budapeşte

Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen 11 ilde yaşayan 10-13 yaş aralığındaki 20 öğrenci, Türkiye Atletizm Federasyonu ve Budapeşte'nin Türkiye Büyükelçiliğinin katkıları ve Macaristan Atletizm Federasyonun destekleriyle başkent Budapeşte'ye geldi.

Şehir turu yapan çocuklar, daha sonra televizyondan takip ettiği başarılı milli atletlerle fotoğraf çektirdi, onlarla sohbet etti. Sporcular daha sonra Budapeşte'de düzenlenen Dünya Atletizm Şampiyonası'nı statta izledi.

"Şampiyonalara sporcu olarak gelmek istiyorum"

Deprem bölgesinden gelen sporculardan Ömer Faruk Boyan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, burada olmanın büyük bir onur olduğunu vurgulayarak, "Buraya geldiğimiz için çok mutluyuz. Hepimiz bu şiddetli depremi yaşadık. Gelme nedenimiz çok iyi olmasa da dünya şampiyonasını yerinde takip etmek moral motivasyonumuz yükseltecek. Ben de ilerleyen zamanlarda bu tür şampiyonalara sporcu olarak gelmek istiyorum." dedi.

Bensu İzci ise Budapeşte'ye geldiği için mutlu olduğunu ifade etti. Kendilerini şampiyonaya getirenlere teşekkür eden Bensu, "Pek çok sporcu böyle bir dünya şampiyonasına gelmek ister. Bizim de en büyük hayallerimizden biri. İnşallah izlemek için geldiğimiz böyle şampiyonalarda yarışma imkanımız olur. Bizim için buraya gelmek büyük bir motivasyon. Arkadaşlarla kendi kendimize, 'Biz de buralarda yarışmalıyız.' diyoruz." ifadelerini kullandı.

Çintimar: "Çocuklarımız dünya şampiyonları gibi karşılandı"

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar da depremi yaşayan çocukların moral ve motivasyonun yüksek olması için bu tür organizasyonlara katılmalarının önemli olduğunu söyledi.

Depremi yaşayan çocukların umuda ihtiyacı olduğunu belirten Çintimar, şöyle devam etti:

"Çocuklar Dünya Atletizm Şampiyonası'nı yerinde izleyecekler. Bu hem bizim hem de çocuklar için büyük bir onur. Bize bu projede destek olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçisi Gülşen Karanis Ekşioğlu, Dünya Atletizm Federasyonu ve Macaristan Atletizm Federasyonuna teşekkür ediyorum. Çocuklarımız dünya şampiyonları gibi karşılandı. O sporcular nasıl bir sistemle havaalanından otele geldilerse çocuklarımız da öyle geldi. Burada çok güzel bir atmosfer var. Çocuklarımız atletizm heyecanını yaşıyorlar. İnşallah bu çocuklarımız buradan aldıkları ilhamla çok başarılı olacaklar."

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