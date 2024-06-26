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Spor, Futbol, Dünyadan Spor, EURO 2024

Danimarka Teknik Direktörü Hjulmand, EURO 2024'te tur atladıkları için mutlu olduğunu belirtti

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) son 16 turuna yükselen Danimarka Milli Takımı'nın teknik direktörü Kasper Hjulmand, mutlu ve gururlu olduklarını söyledi.

Emrah Oktay  | 26.06.2024 - Güncelleme : 26.06.2024
Danimarka Teknik Direktörü Hjulmand, EURO 2024'te tur atladıkları için mutlu olduğunu belirtti

Münih

Danimarkalı teknik adam, Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvanın C Grubu'nda Sırbistan ile Münih Futbol Arena'da yaptıkları maçın ardından gerçekleştirilen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Grupta 3 beraberlik alarak ikinci olan kırmızı-beyazlı takımın teknik direktörü, "Grup aşamasını geçtiğimiz için çok mutluyuz. Danimarka futbolunu temsil ediyoruz. Harika bir iş çıkarıyoruz. Savunmamızın gerçekten iyi olduğunu düşünüyorum. Hücumda ise düzeltmemiz gereken birkaç şey var. Bunu yapabileceğimizi biliyorum. Turnuvada harika oyuncular var. İyi hislerim var ve heyecanlıyım. Şu anda gruptan çıktığımız için gurur duyuyoruz. Danimarka futbolundaki herkesin bundan mutlu olması gerektiğini düşünüyorum." diye konuştu.

Son 16 turunda ev sahibi Almanya ile karşılaşacaklarını aktaran Hjulmand, "Buranın harika bir futbol ülkesi olduğunu düşünüyorum. Oyuna karşı çok fazla tutku var ve bunu doğru nedenlerle yapıyorlar. Stadyumlarda bir sürü insan var. Almanya'da futbolu gerçekten seviyorum. Danimarka'nın başında Almanya'ya karşı oynamak için sabırsızlanıyorum. Harika bir takım ama biz de harika bir takımız. Büyük takımlara karşı biz de iyi futbol oynuyoruz." ifadelerini kullandı.

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