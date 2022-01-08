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Chelsea, İngiltere Federasyon Kupası'nda 4. tura çıktı

İngiltere Federasyon Kupası'nda konuk ettiği Chesterfield'i 5-1 yenen Chelsea, 4. tura yükseldi.

Doğa Kırmızıoğlu   | 08.01.2022
Chelsea, İngiltere Federasyon Kupası'nda 4. tura çıktı

Ankara

Stamford Bridge Stadı'nda oynanan 3. tur karşılaşmasını baştan sona üstün götüren ev sahibi ekip, 6. dakikada Timo Werner, 18. dakikada Callum Hudson-Odoi, 20. dakikada Romelu Lukaku, 39. dakikada Andreas Christensen, 55. dakikada penaltıdan Hakim Ziyech'in golleriyle rakibini 5-1 mağlup etti. Chesterfield'in tek golünü ise 80. dakikada Akwasi Asante kaydetti.

Turnuvada daha önce 8 şampiyonluğu bulunan Londra temsilcisi, dördüncü tura kaldı.

Son şampiyon zorlanmadı

Kupanın son sahibi Leicester City ise ağırladığı Watford'u 7. dakikada penaltıdan Youri Tielemans, 25. dakikada James Maddison, 54. dakikada Harvey Barnes ve 85. dakikada Marc Albrighton'un ağları sarsmasıyla 4-1 mağlup ederek tur atladı. Milli oyuncu Ozan Tufan'ın ilk 11'de başlayarak 64 dakika sahada kaldığı konuk ekibin tek golü, 27. dakikada Joao Pedro'dan geldi.

Leicester City'de sakatlığı devam eden milli oyuncu Çağlar Söyüncü, kadroda yer almadı.

Kupada günün sürprizini ise 3. lig ekiplerinden Cambridge United gerçekleştirdi.

Premier Lig temsilcisi Newcastle United'a konuk olan Cambridge United, 56. dakikada Joe Ironside'ın golüyle rakibini 1-0 mağlup etti ve üst tura adını yazdırdı.

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