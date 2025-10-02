Dolar
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

Şampiyonlar Ligi'nde ikinci hafta tamamlandı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci hafta maçları tamamlandı.

Emre Aşıkçı  | 02.10.2025 - Güncelleme : 02.10.2025
Şampiyonlar Ligi'nde ikinci hafta tamamlandı

İstanbul

36 takımlı formata göre düzenlenen organizasyonda 9 maç yapıldı.

Azerbaycan'ın Karabağ takımı, Tofiq Bahramov Republican Stadı'nda Danimarka ekibi Kopenhag'ı ağırladı. Maçın 28. dakikasında Abdellah Zoubir ve 83. dakikasında Emmanuel Addai ile iki gol bulan Azerbaycan temsilcisi karşılaşmadan galip ayrıldı. Bu sonuçla lig aşaması tablosunda 6. sırada bulunan Karabağ, puanını 6'ya yükseltirken 28. sıradaki Kopenhag ise 1 puanda kaldı.

Gecenin diğer maçında Paris Saint-Germain, deplasmanda Barcelona'yı 2-1 mağlup etti. Lluis Companys Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi ekip, 19. dakikada Ferran Torres'in attığı golle 1-0 önce geçti. Golün ardından ataklarını sıklaştıran Fransız ekibi, 38. dakikada Senny Mayulu ile beraberliği yakalarken 90. dakikada Gonçalo Ramos'un attığı golle karşılaşmayı 2-1 kazandı.

Puan durumunda 3. sırada yer alan Paris Saint-Germain, puanını 6'ya yükseltirken 16. sıraya gerileyen Barcelona ise 3 puanda kaldı.

Gecenin maçlarında alınan sonuçlar şöyle:

Union Saint-Gilloise-Newcastle United: 0-4

Karabağ-Kopenhag: 2-0

Arsenal-Olympiakos: 2-0

Bayer Leverkusen-PSV: 1-1

Villareal-Juventus: 2-2

Napoli-Sporting: 2-1

Monaco-Manchester City: 2-2

Borussia Dortmund-Athletic Bilbao: 4-1

Barcelona-Paris Saint-Germain: 1-2

