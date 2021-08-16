Euro
10.06
Dolar
8.52
BIST 100
1,447.64
Altın
1,779.10
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

Cengiz Ünder'in golü, Olympique Marsilya'nın kazanmasına yetmedi

Fransa Birinci Ligi (Ligue 1) ekibi Olympique Marsilya'da forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder, Bordeaux ile 2-2 berabere kaldıkları maçın ilk golünü kaydetti.

Hüseyin Burak Demirer   | 16.08.2021
Cengiz Ünder'in golü, Olympique Marsilya'nın kazanmasına yetmedi

Ankara

Ligue 1'in 2. haftasında Olympique Marsilya, Bordeaux'yu ağırladı.

Ev sahibi takım, Cengiz'in 34 ve Payet'nin 41. dakikadaki golleriyle soyunma odasına 2-0 önde gitti. Bordeaux, 51. dakikada Pembele ve 57. dakikada Oudin'in attığı gollerle skora eşitlik getirdi.

Marsilyalı Balerdi'nin 88. dakikada kırmızı kart gördüğü mücadele 2-2 sonuçlandı.

Olympique Marsilya'nın Roma'dan kiraladığı Cengiz Ünder, Ligue 1'deki ikinci maçında da fileleri havalandırdı.

Olympique Marsilya 4 puanla 6'ncı, Bordeaux ise bir puanla 16. sırada yer aldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Kovid-19'la mücadelede ülke genelinde bir haftada 7,3 milyon dozdan fazla aşı uygulandı
Türkiye'de 18 bin 847 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 154 kişi hayatını kaybetti
ABD'de son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 218 kişi hayatını kaybetti

Benzer haberler

Cengiz Ünder'in golü, Olympique Marsilya'nın kazanmasına yetmedi

Cengiz Ünder'in golü, Olympique Marsilya'nın kazanmasına yetmedi

Messi'siz Barcelona, La Liga'ya galibiyetle başladı

Antalyaspor ile Göztepe sezona 1'er puanla başladı

'Marka değeri yüksek bir Alanyaspor izleteceğimizi düşünüyorum'

'Marka değeri yüksek bir Alanyaspor izleteceğimizi düşünüyorum'
'İlk yarıdaki halimizle maçı kaybettik'

'İlk yarıdaki halimizle maçı kaybettik'
Başakşehir'den yeni sezona kötü başlangıç

Başakşehir'den yeni sezona kötü başlangıç