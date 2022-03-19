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Cem Bölükbaşı Bahreyn'de çıktığı sprint yarışında 14. oldu

Milli sporcu Cem Bölükbaşı, Formula 2 Dünya Şampiyonası'nın ilk ayağı Bahreyn'deki sprint yarışında 14. oldu.

Mutlu Demirtaştan   | 19.03.2022
Cem Bölükbaşı Bahreyn'de çıktığı sprint yarışında 14. oldu

İstanbul

Kuzey Valiliğindeki Sakhir Çölü'nde bulunan 5,4 kilometrelik Bahreyn Uluslararası Pisti'nde gerçekleştirilen sprint yarışı, 23 tur üzerinden koşuldu.

Kariyerinin ilk Formula 2 yarışına çıkan Charouz takımı pilotu Cem Bölükbaşı, 20. sırada başladığı sprint yarışını 14. sırada tamamladı.

Yarışta Trident takımından Hollandalı Richard Verschoor birinci, Prema'dan Hint Jehan Daruvala ikinci, Carlin ekibinden Yeni Zelandalı Liam Lawson ise üçüncü sırayı aldı.

Bahreyn'de 32 turluk yarış, yarın saat 13.40'ta gerçekleştirilecek.

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