Çek tenisçi Krejcikova Fransa Açık'ta yarı finalde
İstanbul
Tek kadınlarda dünya 33'üncüsü Barbora Krejcikova, sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) yarı finale yükseldi.
Başkent Paris'te düzenlenen turnuvanın 11. günü, çeyrek final karşılaşmalarıyla devam ediyor.
Çek Krejcikova, 24 numaralı seribaşı ABD'li Coco Gauff'u 7-6 ve 6-3'lük setlerle 2-0 yenerek kariyerinde ilk kez teklerde grand slam yarı finaline çıktı.
Turnuvada 2018 yılında çiftlerde şampiyonluk yaşayan Krejcikova, yarı finalde Iga Swiatek-Maria Sakkari eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.