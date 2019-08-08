Euro
6.13
Dolar
5.47
BIST 100
99,208.49
Altın
1,506.80
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

Bursaspor'un eski futbolcusu Carson Manchester City'de

İngiltere ekibi Manchester City, Derby County'den kaleci Carson'ı sezon sonuna kadar kiraladı.

Mutlu Demirtaştan   | 08.08.2019
Bursaspor'un eski futbolcusu Carson Manchester City'de

İstanbul

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City, Derby County'den kaleci Scott Carson'ı kiralık olarak kadrosuna kattı.

Manchester City Kulübü, 33 yaşındaki İngiliz file bekçisi Carson'ın sezon sonuna kadar kiralandığını açıkladı.

Bir dönem Bursaspor'da da görev yapan ve 2015'ten bu yana Derby County'de forma giyen Carson, geçen sezon takımıyla 33 maça çıktı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Etiyopya’daki askeri müdahale girişimi ve siyasi sorunlar
Hindistan’ın yeni dış politika stratejisi ve Keşmir krizi
Sudan'da kırılgan uzlaşma ve riskler
ABD'nin Zarif’e yaptırım kararı neyi hedefliyor?
BAE Yemen'den 'onurlu çıkış' peşinde

Benzer haberler

Bursaspor'un eski futbolcusu Carson Manchester City'de

Bursaspor'un eski futbolcusu Carson Manchester City'de

Manchester City Cancelo'yu transfer etti

Community Shield'ı Manchester City kazandı

Chelsea'den taraftarına 'ırkçılık' cezası

Chelsea'den taraftarına 'ırkçılık' cezası