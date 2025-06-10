Manchester City, Olimpik Lyon'dan Rayan Cherki'yi transfer etti
İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City, Fransa'nın Olimpik Lyon takımından Fransız futbolcu Rayan Cherki'yi kadrosuna kattı.
İstanbul
Manchester City Kulübü, 21 yaşındaki Cherki ile 2030'a kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
İngiltere basınında, transferin 36 milyon avro bonservis bedeliyle gerçekleştiği öne sürüldü.
Forvet arkası ve kanatlarda görev yapan Cherki, altyapısından yetiştiği Lyon'da 2019 yılında A takıma yükseldi.
Cherki, 16 yaşındayken kulüp tarihinin en genç golcüsü olduğu Olimpik Lyon'da 185 maçta 29 gol kaydetti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.