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Manchester City, Olimpik Lyon'dan Rayan Cherki'yi transfer etti

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City, Fransa'nın Olimpik Lyon takımından Fransız futbolcu Rayan Cherki'yi kadrosuna kattı.

Mutlu Demirtaştan  | 10.06.2025 - Güncelleme : 10.06.2025
Manchester City, Olimpik Lyon'dan Rayan Cherki'yi transfer etti

İstanbul

Manchester City Kulübü, 21 yaşındaki Cherki ile 2030'a kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.

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İngiltere basınında, transferin 36 milyon avro bonservis bedeliyle gerçekleştiği öne sürüldü.

Forvet arkası ve kanatlarda görev yapan Cherki, altyapısından yetiştiği Lyon'da 2019 yılında A takıma yükseldi.

Cherki, 16 yaşındayken kulüp tarihinin en genç golcüsü olduğu Olimpik Lyon'da 185 maçta 29 gol kaydetti.

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