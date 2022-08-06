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Futbol, Dünyadan Spor

Burak Yılmaz Hollanda kariyerine frikik golüyle başladı

Milli futbolcunun formasını giydiği Fortuna Sittard, sahasında son şampiyon Ajax'a 3-2 yenildi.

Yunus Kaymaz   | 06.08.2022
Burak Yılmaz Hollanda kariyerine frikik golüyle başladı

İstanbul

Hollanda Birinci Futbol Ligi'nde oynanan maçta son şampiyon Ajax, deplasmanda Fortuna Sittard'ı 3-2 yenerek sezona galibiyetle başladı.

Milli futbolcu Burak Yılmaz'ın formasını giydiği Fortuna Sittard, sahasında Ajax'ı ağırladı.

Konuk takıma galibiyeti getiren golleri 48. dakikada Kenneth Taylor, 51. dakikada Devyne Rensch ve 62. dakikada Brian Brobbey attı.

Karşılaşmanın 6. dakikasında Paul Gladon ile öne geçen ev sahibi ekibin ikinci golünü 87. dakikada frikikten Burak Yılmaz kaydetti.

Fortuna Sittard'da ilk 11'de oyuna başlayan Doğan Erdoğan, 66. dakikada yerini Inigo Cordoba'ya bırakırken, Burak Yılmaz ise aynı dakikada Tijanni Noslin'in yerine oyuna girdi.

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