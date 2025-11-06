Dolar
Futbol, Dünyadan Spor

Ajax'ta teknik direktör John Heitinga'nın görevine son verildi

Hollanda Birinci Futbol Ligi (Eredivisie) ekibi Ajax'ta teknik direktör John Heitinga'nın sözleşmesi feshedildi.

Mutlu Demirtaştan  | 06.11.2025 - Güncelleme : 06.11.2025
Ajax'ta teknik direktör John Heitinga'nın görevine son verildi

İstanbul

Kulüpten yapılan açıklamada, 30 Haziran 2027'ye kadar kontratı bulunan Heitinga'nın görevden alındığı duyuruldu.

Teknik direktörlüğe Heitinga'nın yerine geçici olarak Fred Grim'in getirildiği belirtildi.

Mayısın sonunda takımın başına geçen 41 yaşındaki Hollandalı çalıştırıcı Heitinga, yaklaşık 5 ay görevde kalabildi.

Ajax, son olarak UEFA Şampiyonlar Ligi'nde konuk ettiği Galatasaray'a 3-0 mağlup oldu. Hollanda ekibi, Şampiyonlar Ligi'nin ilk 4 haftasında puansız son sırada yer aldı.

Eredivisie'de ise 11 maçta 20 puan toplayan Ajax, lider Feyenoord'un 8 puan gerisinde 4. basamakta bulunuyor.

