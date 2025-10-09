Dolar
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

Bulgaristan-Türkiye maçını Portekizli hakem Luis Godinho yönetecek

A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda 11 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Bulgaristan ile karşılaşacağı mücadelede Portekizli hakem Luis Godinho düdük çalacak.

Ceren Aydınonat  | 09.10.2025 - Güncelleme : 09.10.2025
Bulgaristan-Türkiye maçını Portekizli hakem Luis Godinho yönetecek

İstanbul

UEFA'nın açıklamasına göre, Godinho'nun yardımcılığını Portekiz Futbol Federasyonundan Rui Teixeira ve Pedro Almeida üstlenecek.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Portekizli Miguel Nogueira olacak.

Vasil Levski Ulusal Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 21.45'te başlayacak.

