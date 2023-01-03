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Brezilyalı efsane futbolcu Pele son yolculuğuna uğurlandı

Brezilyalı efsane futbolcu Pele'nin naaşı defnedildi.

Sinan Doğan   | 03.01.2023
Brezilyalı efsane futbolcu Pele son yolculuğuna uğurlandı Fotoğraf: Marcello Zambrana / AA

Bogota

İtfaiye aracının üzerine konulan Pele'nin cenazesi veda etmesi için ilk önce Kanal 6 bölgesinde yaşayan 100 yaşındaki annesi Celeste Arantes'in evine götürüldü.

Pele, Santos kentinde Memorial Necropole Ecumenica Mezarlığı'nda, aile bireyleri ve yakın çevresinin katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Hayranlarının oluşturduğu uzun kortej ve güvenlik güçlerinin eşliğinde götürülen Pele'nin naaşı, babasının ve kardeşinin de bulunduğu 14 katlı mezarlığın ilk katında kendisi için özel olarak tasarlanan kabre defnedildi.

Asıl adı Edson Arantes do Nascimento olan Pele, 29 Kasım'dan bu yana tedavi gördüğü hastanede 29 Aralık'ta 82 yaşında ölmüştü.

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