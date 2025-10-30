Dolar
Dünya

Brezilya'da güvenlik güçlerinin uyuşturucu operasyonunda ölenlerin sayısı 132'ye yükseldi

Brezilya'nın Rio de Janeiro eyaletinde güvenlik güçlerince 28 Ekim'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda hayatını kaybedenlerin sayısının 132'ye yükseldiği bildirildi.

Sinan Doğan  | 30.10.2025 - Güncelleme : 30.10.2025
Brezilya'da güvenlik güçlerinin uyuşturucu operasyonunda ölenlerin sayısı 132'ye yükseldi Fotoğraf: Fabio Teixeira/AA

Bogota

Brezilya basınında yer alan haberlere göre güvenlik güçleri, Rio de Janeiro'nun kuzeyinde yer alan, "favela" (yoksul mahalle) olarak adlandırılan Penha ve Alemao mahallelerinde ülkenin en büyük suç örgütlerinden Comando Vermelho'ya yönelik uyuşturucu operasyonu düzenledi.

Operasyonda çıkan çatışmalarda şimdiye kadar hayatını kaybedenlerin sayısı 4'ü polis 132 kişiye yükseldi.

Penha Mahallesi sakinleri, operasyonda ölen 72 kişinin cesedini Sao Lucas Meydanı'nda topladı.

Sosyal medyadaki paylaşımlarda bazı kişilerin cesetlerin başında ağladıkları dikkati çekti.

Mahalle sakinleri, cesetlerin tahliyesi ve kimlik tespiti için yetkililere çağrıda bulundu.

Rio de Janeiro Eyaleti Valisi Claudio Castro, operasyonu "tarihi" olarak nitelendirerek güvenlik güçlerini tebrik etti.

Operasyonda suç örgütü elebaşılarından "Belao do Quitungo" lakaplı Thiago do Nascimento Mendes dahil 80 kişi gözaltına alındı, 30 uzun namlulu silah ile çok sayıda dron ele geçirildi.

"Bastırma Operasyonu (Operaçao Contençao)" adı verilen harekatta yaklaşık 2 bin 500 güvenlik görevlisi, zırhlı araçlar ve helikopterler yer aldı.

Operasyonla, Rio de Janeiro başta olmak üzere ülkenin 20 eyaletinde etkili olan Comando Vermelho'ya büyük darbe vurulması hedeflendi.

Brezilya basını, harekatın Güney Amerika tarihindeki en ölümcül polis operasyonu olarak kayıtlara geçtiğini belirtti.

Öte yandan, ülkedeki insan hakları kuruluşları ve sivil toplum temsilcileri, polis müdahalesini "katliam" olarak nitelendirerek olayın uluslararası düzeyde araştırılmasını talep etti.

Rio de Janeiro Eyalet Valisi Claudio Castro, 28 Ekim'de yaptığı açıklamada, "Comando Vermelho" adlı suç örgütünün bölgede yayılmasının durdurulması amacıyla uyuşturucu operasyonu düzenlendiğini duyurmuştu.

