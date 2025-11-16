Borussia Dortmund'un yıldızı Adeyemi, muşta ve elektroşok silahı taşıdığı için ceza aldı
Borussia Dortmund'un yıldız oyuncusu Karim Adeyemi, muşta ve elektroşok silahı taşıdığı için 450 bin avro para cezası aldı.
İstanbul
Alman Bild gazetesinin haberine göre 23 yaşındaki futbolcu, muşta ve elektroşok silahı bulundurduğu için 7 bin 500 avroluk 60 taksit halinde ödenmek üzere 450 bin avro para cezasına çarptırıldı.
Haberde, şu anda Almanya Milli Takımı kampında bulunan Adeyemi'ye herhangi bir yaptırım uygulanmayacağı ifade edildi.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı