Spor, Futbol, Dünyadan Spor

Borussia Dortmund'un yıldızı Adeyemi, muşta ve elektroşok silahı taşıdığı için ceza aldı

Borussia Dortmund'un yıldız oyuncusu Karim Adeyemi, muşta ve elektroşok silahı taşıdığı için 450 bin avro para cezası aldı.

Emre Aşıkçı  | 16.11.2025 - Güncelleme : 16.11.2025
Borussia Dortmund'un yıldızı Adeyemi, muşta ve elektroşok silahı taşıdığı için ceza aldı Fotoğraf: Hesham Elsherif/AA

İstanbul

Alman Bild gazetesinin haberine göre 23 yaşındaki futbolcu, muşta ve elektroşok silahı bulundurduğu için 7 bin 500 avroluk 60 taksit halinde ödenmek üzere 450 bin avro para cezasına çarptırıldı.

Haberde, şu anda Almanya Milli Takımı kampında bulunan Adeyemi'ye herhangi bir yaptırım uygulanmayacağı ifade edildi.

