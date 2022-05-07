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Borussia Dortmund sezonu 2’nci sırada tamamlamayı garantiledi

Almanya Birinci Futbol Ligi’nde Borussia Dortmund, deplasmanda Greuther Fürth’ü 3-1 yendi.

Erbil Başay   | 07.05.2022
Borussia Dortmund sezonu 2’nci sırada tamamlamayı garantiledi

Berlin

Borussia Dortmund, Ronhof Sportpark Stadı’nda oynanan karşılaşmada 26. dakikada Julian Brandt’ın golüyle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

Daha önce küme düşmesi kesinleşen Greuhter Fürth, 70. dakikada Jessic Ngankam’ın topu filelere göndermesiyle 1-1’lik eşitliği sağladı.

Konuk ekip 72. dakikada Brandt ve 77. dakikada Felix Passlack ile iki gol daha bularak karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.

Bayer Leverkusen, Hoffenheim'i 4 golle mağlup etti

Bayer Leverkusen de deplasmanda Hoffenheim’i 4-2 yendi.

Konuk ekibin gollerini 34. ve 76. dakikalarda Patrik Schick, 73. dakikada Moussa Diaby ve 90+1. dakikada Lucas Alario attı.

Hoffenheim’in golleri 22. dakikada Georginio Rutter ve 36. dakikada Christoph Baumgartner’den geldi.

Böylelikle puanını 66’a çıkaran Borussia Dortmund sezonu 2’nci, 61 puanı bulunan Bayer Leverkusen de 3’üncü sırada tamamlamayı garantiledi.

İki takım gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi’nde yer alacak.

Bundesliga’da bugün oynanan diğer karşılaşmalarda Union Berlin deplasmanda Freiburg’u 4-1, Wolfsburg da deplasmanda Köln’ü 1-0 yendi.

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