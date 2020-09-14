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BM ve FIFA arasında futbolda yolsuzluk ve suç alanında iş birliği anlaşması

Futbolda yolsuzluk ve suçla mücadele alanında iş birliğini hedefleyen bir Mutabakat Zaptı imzaladı.

Aşkın Kıyağan   | 14.09.2020
BM ve FIFA arasında futbolda yolsuzluk ve suç alanında iş birliği anlaşması

Viyana

Avusturya’nın başkenti Viyana’da Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC) Başkanı Ghada Fathi Waly ve Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) Başkanı Gianni Infantino, futbolda yolsuzluk ve suçla mücadele alanında iş birliğini hedefleyen bir Mutabakat Zaptı imzaladı.

BM Viyana Ofisi’nde gerçekleştirilen imza töreninde konuşan UNODC Başkanı Waly, uluslararası alanda etkili iki oluşumun iş birliği yapmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Waly, "UNODC ve FIFA'nın futbol ve spor etkinliklerini yolsuzluğa karşı korumak, gençlerin suçlarının önlenmesini teşvik etmek, çocukları ve genç sporcuları şiddet ve istismardan korumak için bu Mutabakat Zaptı'nı imzalayarak güçlerini birleştirmiş olmalarından çok memnunum." ifadelerini kullandı.

Infantino: "Futbolda yolsuzluğa sıfır tolerans"

FIFA Başkanı Gianni Infantino da 2016’dan itibaren "yeni FIFA’nın" iyi yönetişim, gençlerin futbolda korunması ve müsabakaların manipüle edilmemesi için ciddi bir gayret sarf ettiğini söyledi.

Infantino, BM ile imzalanan Mutabakat Zaptı’nın FIFA için kilometre taşı olduğunu belirterek, "Bu, yeni FIFA'nın ve benim futbolda yolsuzluğa karşı sıfır tolerans politikasına mutlak bağlılığımızın altını çizmektedir." şeklinde konuştu.

Gençlerin gelişimini ve suçu önlemeyi teşvik etmek için değerleri ve yaşam becerilerini teşvik etmek amacıyla futbolunun benzersiz gücünü kullanmaya çalıştıklarını kaydeden Infantino, bu alanda UNODC gibi bir ortağa sahip olmaktan gurur duyduklarını dile getirdi.


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