Avusturya'da çocuk istismarı ve Nazi propagandası içeren 33 bini aşkın paylaşım yapıldı
Avusturya’da, 2023’te çocuk istismarı ve Nazi propagandası içeren 33 bin 349 paylaşım yapıldığı bildirildi.
Viyana
Çocuk istismarı ve Nazi propagandası içeriklerini kayıt altına alan Spotline Merkezinden yapılan açıklamada, geçen yıla ait veriler ve merkez yöneticilerinin değerlendirmeleri kamuoyuyla paylaşıldı.
Açıklamada, geçen yıl çocuk istismarı ve Nazi dünya görüşünü övücü 33 bin 349 paylaşım yapıldığı, 2022’de bu sayının 33 bin 257 olduğu belirtildi.
Bunlardan 11 bininin yasa dışı olduğu aktarılan açıklamada, önceki yıla oranla bu tür paylaşımların iki kat arttığının altı çizildi.
Spotline Yöneticisi Barbara Schlossbauer, çalışmaya ilişkin yaptığı açıklamada, merkezlerinin öncelikli hedefinin yasa dışı içerikleri, bürokrasi engeli olmadan, hızlı bir şekilde dijital platformlardan kaldırmak olduğunu ifade etti.
Schlossbauer, bu hedefi gerçekleştirebilmek için çeşitli ulusal kurumlarla dayanışma ve uluslararası kuruluşlarla yürüttükleri işbirliğinin belirleyici olduğunu vurguladı.
Söz konusu yasa dışı içeriklerin tamamının ülke dışındaki sunuculardan yapıldığını kaydeden Schlossbauer, bu tür içeriklerle mücadelede, yasaklamadan ziyade paylaşımın silinmesinin ve ulaşılabilir olmasını engellemenin daha etkili olduğunu sözlerine ekledi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.