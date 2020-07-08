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Beşiktaş taraftarı İsveçli Gregory Wrona: Kara Kartal benim yaşama sevincim

İsveç'in Varnamo kentinde yaşayan 45 yaşındaki İsveçli Wrona, fanatik Beşiktaş taraftarı olduğunu belirterek, ''Kara Kartal benim yaşama sevincim.'' dedi.

Atila Altuntaş   | 08.07.2020
Beşiktaş taraftarı İsveçli Gregory Wrona: Kara Kartal benim yaşama sevincim

Stockholm

Polonya asıllı Gregory Wrona, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kuzey Avrupa'nın soğuk ülkesinde Beşiktaş sevgisi ile ısındığını söyledi.

Beşiktaş'a olan sevgisinin kendisi için bir yaşam felsefesi olduğunu belirten Wrona, "Dört sene önce Belek'te tatil yaparken, Beşiktaş fanatiği bir kişi ile karşılaştım. Onun Beşiktaş sevgisi beni çok etkiledi. O günden beri Beşiktaş fanatiğim. Kara Kartal benim yaşam felsefem oldu. Evim, siyah beyaz bayraklar ve flamalarla dolu. Balkonumda Beşiktaş bayrağı asıllı, uyku hariç hayatım siyah-beyaz." ifadelerini kullandı.

"Beşiktaş'ın hiçbir maçını kaçırmam"

Siyah-beyazlı takımı yakından takip ettiğini anlatan Wrona, "Beşiktaş'ın hiçbir maçını kaçırmam. Hemen televizyon karşısına geçer maçları izlerim. Beşiktaş'ın maçlarını 12 kez İstanbul'a gidip stattan izledim, benim için muhteşem bir atmosferdi." şeklinde konuştu.

Türk insanına da hayran olduğunu aktan Wrona, "Türk insanını ve Beşiktaş taraftarını çok seviyorum. Bu yüzden bir parçam Türkiye oldu. Dünyada bir çok ülkeyi gezdiğim tarihi ve kültür zenginlikleri ile İstanbul gibi şehir bulunmadım." değerlendirmesinde bulundu.

Kendisine Türkçe "deli manyak" lakabını takan Gregory Wrona, İsveç'te "Boom Kartalları" ismiyle açtığı Facebook sayfasında binlerce takipçisi var. 

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