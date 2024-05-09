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Futbol, Dünyadan Spor

Beşiktaş, sakatlık geçiren Ghezzal ile Rashica'nın durumu hakkında açıklama yaptı

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda MKE Ankaragücü ile oynanan maçta sakatlık geçiren futbolcuları Rachid Ghezzal ile Milot Rashica'nın durumuyla ilgili bilgilendirme yaptı.

Dilek Erol  | 09.05.2024 - Güncelleme : 09.05.2024
Beşiktaş, sakatlık geçiren Ghezzal ile Rashica'nın durumu hakkında açıklama yaptı

istanbul

Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, müsabakada hissettiği ağrı nedeniyle oyuna devam edemeyen Rachid Ghezzal'ın sağ uyluk arka adalesinde gerilme ve ödem saptandığı bildirildi.

Milot Rashica'nın ise sol uyluk üst iç adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiği belirtildi.

İki futbolcunun da tedavisine başlandığı duyuruldu.

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