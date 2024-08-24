Dolar
33.97
Euro
38.04
Altın
2,511.95
ETH/USDT
2,759.00
BTC/USDT
64,153.00
BIST 100
9,668.10
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

Beşiktaş-Lugano maçını Rumen hakem Radu Petrescu yönetecek

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında 29 Ağustos Perşembe günü İsviçre temsilcisi Lugano ile yapacağı maçı Romanyalı hakem Radu Petrescu yönetecek.

Mücahit Hüseyin Eroğul  | 24.08.2024 - Güncelleme : 24.08.2024
Beşiktaş-Lugano maçını Rumen hakem Radu Petrescu yönetecek

İstanbul

UEFA'nın açıklamasına göre Tüpraş Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak karşılaşmada Petrescu'nun yardımcılıklarını Radu Ghinguleac ile Mircea Mihail Grigoriu yapacak.

Marcel Birsan'ın dördüncü hakemliği üstleneceği karşılaşmada Catalin Popa VAR, Andrei Chivulete ise AVAR olacak görev alacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İzmir Kemalpaşa'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Adalet Bakanı Tunç: Gazze'de ateşkesin sağlanmaması için İsrail'e destek veren ülkelerin başında ABD var
Milli muharip uçak KAAN, Çin ordu gazetesinde geniş yer aldı
Diyarbakır annelerinin oturma eylemine destek ziyareti
Bulgaristan’da “Balkanlar'da Avrupa: Ortak Bir Gelecek” Konferansı düzenlendi

Benzer haberler

Başakşehir-St. Patrick's Athletic maçını Macar hakem Balazs Berke yönetecek

Başakşehir-St. Patrick's Athletic maçını Macar hakem Balazs Berke yönetecek

Beşiktaş-Lugano maçını Rumen hakem Radu Petrescu yönetecek

Fenerbahçe, Süper Lig'de yarın Çaykur Rizespor'a konuk olacak

Adana Demirspor, Süper Lig'de yarın deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak

Adana Demirspor, Süper Lig'de yarın deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak
Hatayspor, Süper Lig'de yarın Antalyaspor'a konuk olacak

Hatayspor, Süper Lig'de yarın Antalyaspor'a konuk olacak
Corendon Alanyaspor ile Göztepe berabere kaldı

Corendon Alanyaspor ile Göztepe berabere kaldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet