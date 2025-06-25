Benfica, Kulüpler Dünya Kupası'nda Bayern Münih'i tek golle geçti
2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası C Grubu'nda Portekiz temsilcisi Benfica, Almanya takımı Bayern Münih'i 1-0 yendi.
İstanbul
ABD'nin Charlotte eyaletindeki Bank of America Stadı'nda oynanan maçta Portekiz temsilcisi Benfica, Almanya takımı Bayern Münih ile karşılaştı.
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Benfica, maçın 13. dakikasında Andreas Schjelderup'in attığı golle maçı kazanmayı bildi.
Bu sonuçla C Grubu'nda 7 puana ulaşan lider Benfica ile 6 puanlı Bayern Münih, son 16 turuna yükselen takımlar oldu
Auckland City ile Boca Juniors arasında oynanan günün diğer karşılaşması ise 1-1 devam ederken hava koşulları nedeniyle tamamlanamadı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.