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Benfica, Kulüpler Dünya Kupası'nda Bayern Münih'i tek golle geçti

2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası C Grubu'nda Portekiz temsilcisi Benfica, Almanya takımı Bayern Münih'i 1-0 yendi.

Emre Aşıkçı  | 25.06.2025 - Güncelleme : 25.06.2025
Benfica, Kulüpler Dünya Kupası'nda Bayern Münih'i tek golle geçti

İstanbul

ABD'nin Charlotte eyaletindeki Bank of America Stadı'nda oynanan maçta Portekiz temsilcisi Benfica, Almanya takımı Bayern Münih ile karşılaştı.

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Benfica, maçın 13. dakikasında Andreas Schjelderup'in attığı golle maçı kazanmayı bildi.

Bu sonuçla C Grubu'nda 7 puana ulaşan lider Benfica ile 6 puanlı Bayern Münih, son 16 turuna yükselen takımlar oldu

Auckland City ile Boca Juniors arasında oynanan günün diğer karşılaşması ise 1-1 devam ederken hava koşulları nedeniyle tamamlanamadı.

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