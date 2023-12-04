Dolar
28.92
Euro
31.45
Altın
2,071.42
ETH/USDT
2,233.90
BTC/USDT
41,534.00
BIST 100
8,042.73
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Gazze sınırındaki son duruma ilişkin Sderot kentinden yayındayız
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

Bellingham'ın bir sonraki "Altın Çocuk" ödülü adayı Arda Güler

Avrupa liglerindeki en iyi 21 yaş altı futbolcuya verilen Altın Çocuk (Golden Boy) ödülünün bu yılki sahibi Jude Bellingham, Real Madrid'deki takım arkadaşı Arda Güler'in ödülün favorilerinden biri olduğunu söyledi.

Yunus Kaymaz  | 04.12.2023 - Güncelleme : 04.12.2023
Bellingham'ın bir sonraki "Altın Çocuk" ödülü adayı Arda Güler Fotoğraf: Burak Akbulut/AA

İstanbul

İtalyan gazetesi Tuttosport'a konuşan 20 yaşındaki yıldız futbolcu Bellingham, "bir sonraki ödül için favorilerinin kim olduğu" sorusuna, "3 isim söyleyeceğim. Öncelikle Real Madrid'den takım arkadaşım Arda Güler. Çıkış yapmasını etkileyen sakatlıkları atlatmış durumda. O, bir fenomen. Antrenmanlarda onu görüyoruz ve büyüleniyoruz. Sonrasında Borussia Dortmund'dan eski takım arkadaşım Jamie Bynoe-Gittens ve son olarak kardeşim Jobe." yanıtını verdi.

Madrid temsilcisinin geçen yaz Borussia Dortmund'dan renklerine bağladığı Bellingham, bu sezon tüm kulvarlarda 17 maça çıktı ve 15 gol attı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Orta Karadeniz için fırtına uyarısı
İSEDAK'ın 39. Bakanlar Toplantısı başladı
Zincirleme trafik kazası nedeniyle Ağrı-Van kara yolu 1 saat ulaşıma kapalı kaldı
Çanakkale'de sağanak nedeniyle debisi yükselen Kepez Deresi taştı
Sosyal medyadaki "nefret söylemleri"yle ilgili 30 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı

Benzer haberler

Bellingham'ın bir sonraki "Altın Çocuk" ödülü adayı Arda Güler

Bellingham'ın bir sonraki "Altın Çocuk" ödülü adayı Arda Güler

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet