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Spor, Dünyadan Spor, Paris 2024

Belçikalı birçok Olimpiyat sporcusunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Olimpiyat Oyunları'na sayılı günler kala, Belçikalı birçok sporcunun Kovid-19 testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Melike Pala  | 24.07.2024 - Güncelleme : 24.07.2024
Belçikalı birçok Olimpiyat sporcusunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

Ankara

Flamanca yayın yapan Het Laatste Nieuws gazetesinin Belçika Olimpiyat Komitesi Tıbbi Baş Sorumlusu Johan Bellemans'a dayandırdığı haberine göre, virüsün daha fazla sporcu ve delegasyon üyesine bulaşmaması için gerekli önlemler alındı.

Önlemler kapsamında tüm gazetecilerin toplu alanda maske takması ve dışarıdan gelen ziyaretçilerin Belçika ekibinin bulunduğu kısma girmeden önce negatif test göstermeleri zorunlu tutuldu.

Belçika kafilesinden birçok sporcunun Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından ekibin, Olimpiyatlar Oyunları'nın düzenleneceği Paris'e varışı ertelendi.

"Ayrı antrenman yapıp, ayrı yemek yiyorlar"

Buna rağmen yaşanan durumun "yarışmadan çıkarılma anlamına gelmediğini" vurgulayan Bellemans, söz konusu kişilerin ayrı bir odaya alınarak izole edildiğini belirtti.

Bellemans, "Testi pozitif çıkan sporculara ayrı bir oda tahsis ediliyor ve ayrı antrenman yapıp, ayrı yemek yiyorlar. Kovid-19 birkaç yıl öncesine kıyasla çok daha az semptomatik olduğu için onları otomatik olarak yarışma dışı bırakmıyoruz." ifadelerini kullanarak, hiçbir sporcunun sağlık durumunun ciddi olmadığını kaydetti.

Olimpiyatlar, 26 Temmuz-11 Ağustos'ta Paris'te yapılacak.

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