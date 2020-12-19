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Barcelona lider Atletico Madrid'in kazandığı haftada yara aldı

Barcelona, sahasında oynadığı maçta Valencia ile 2-2 berabere kaldı. Öte yandan, Lionel Messi, Pele'nin "aynı kulüple en fazla gol atan futbolcu" rekoruna ortak oldu.

Şenhan Bolelli   | 19.12.2020
Barcelona lider Atletico Madrid'in kazandığı haftada yara aldı

Madrid

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 14. haftasında Barcelona, sahasında oynadığı maçta Valencia ile 2-2 berabere kaldı.

Karşılaşmada konuk takım 30. dakikada Mouctar Diakhaby'nin golüyle 1-0 öne geçti.

Uzatma dakikalarında ceza sahasında Antoine Griezmann'ı düşüren ve penaltıya neden olan Jose Luis Gaya kırmızı kartla Valencia'yı 10 kişi bıraktı.

Penaltıyı kaçıran ancak kaleciden dönen topta takım arkadaşı Jordi Alba'nın verdiği pasla topu ağlara yollayan Lionel Messi, 45+4. dakikada skora eşitliği getirdi.

İlk yarı 1-1 sona erdi.

İkinci yarıya hızlı başlayan Katalan takımı, 52. dakikada Ronald Araujo'nun golüyle 2-1 öne geçti.

Sahada 10 kişi mücadele etmesine ve yenik durumda olmasına rağmen oyundan kopmayan Valencia, 69. dakikada Maxi Gomez ile skora bir kez daha eşitliği getirdi.

İlerleyen dakikalarında karşılıklı ataklar skoru değiştirmeyince takımlar sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı.

Bu sonuçla puanını 21'e çıkaran Barcelona 5.likte kaldı.

Valencia ise 15 puanla 12.likte yer aldı.

14-17 Ocak'ta organize edilecek İspanya Süper Kupası'ndan dolayı erkene alınan 19. hafta maçını hafta içinde oynayan Barcelona'nın, La Liga'da iki maç eksiği bulunuyor.

Messi, Pele'nin rekoruna ortak oldu

Bu arada Barcelona formasıyla 643. kez rakip ağları havalandıran Arjantinli Messi, bu zamana kadar Pele'ye ait olan (Brezilya'nın Santos takımında) "aynı kulüple en fazla gol atan futbolcu" rekorunu egale etti.

Lider Atletico kazandı

Öte yandan La Liga'da iki maç eksiği olan lider Atletico Madrid, sahasında oynadığı maçta Elche'yi 3-1 yendi.

Atletico, 29 puanla liderliğini sürdürdü.


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