Barcelona koronavirüsle mücadele için tarihinde ilk kez Nou Camp'ın ismini değiştirecek
Barcelona Kulübü, yeni tip koronavirüs salgınının neden olduğu ekonomik krizin etkilerini en aza indirmek için Nou Camp Stadı'nın isim hakkında bir sezonluk sponsor bulma kararı aldı.
Madrid
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İspanya'nın Barcelona Kulübü, bugün yapılan olağanüstü yönetim kurulu toplantısının ardından yazılı açıklama yaparak, 2020-2021 sezonunda Nou Camp Stadı'nın isim hakkının sponsorluk anlaşmasıyla ticaretleştireceğini duyurdu.
FC Barcelona, #COVID19 ile mücadeleye destek amacıyla Camp Nou isim haklarını Barça Vakfı'na devretti. pic.twitter.com/UzXXQJHtLX— FC Barcelona (🏠) (@fcbarcelona_tr) April 21, 2020
Tarihinde ilk defa Nou Camp Stadı'nın ismini değiştirecek olan Katalan kulübü, isim hakkıyla ilgili sponsorluk sürecini Barça Vakfı'nın yürüteceğini ve buradan elde edilecek gelirin Kovid-19'a karşı mücadele ve araştırma çalışmalarında kullanılacağını belirtti.
Açıklamada, "Dünya, modern tarihinin en büyük sağlık, sosyal ve ekonomi krizinden geçiyor. Barcelona da büyük belirsizliğin olduğu bu dönemde insanlığın ihtiyaçlarına karşılık verecek olağanüstü bir karar aldı." denildi.
Barcelona, Nou Camp Stadı'nın isim sponsorluğunun bir sezonla sınırlı kalacağını bildirdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.