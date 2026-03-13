Ayhancan Güven, Nürburgring Dayanıklılık Serisi'nde piste çıkacak
Milli otomobil sporcusu Ayhancan Güven, Almanya'da düzenlenen Nürburgring Dayanıklılık Serisi'nde sezon açılış yarışı NLS 1'de mücadele edecek.
Ankara
Ayhancan, yarın Almanya'nın Eifel Dağları'nda yer alan 20,832 kilometre uzunluğundaki Nürburgring Nordschleife pistinde gerçekleştirilecek dört saatlik yarışta Manthey takımı adına 911 numaralı Porsche GT3 R ile yarışacak.
Ayhancan Güven, aracın direksiyonunu Porsche fabrika pilotlarından Kevin Estre ile paylaşacak.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Bu 4 saatlik dayanıklılık yarışları, aynı zamanda Nürburgring 24 Saat Yarışı öncesinde takımlar ve pilotlar için hazırlık niteliği taşıyor.
Almanya Binek Otomobiller Şampiyonası'nda (DTM) kazandığı şampiyonlukla Türk motor sporları tarihinde önemli bir başarıya imza atan Red Bull sporcusu Ayhancan Güven'in mücadele edeceği NLS 1 yarışı, yarın TSİ 13.15'te başlayacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.