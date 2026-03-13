Dolar
44.19
Euro
50.68
Altın
5,085.77
ETH/USDT
2,127.50
BTC/USDT
72,535.00
BIST 100
13,015.33
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Mescidi Aksa'da cuma namazı kılınacak. Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, Edirne Selimiye Cami’nde cuma hutbesi irat ediyor. Tel Aviv'den son duruma ilişkin yayındayız.
logo
Spor, Dünyadan Spor

Ayhancan Güven, Nürburgring Dayanıklılık Serisi'nde piste çıkacak

Milli otomobil sporcusu Ayhancan Güven, Almanya'da düzenlenen Nürburgring Dayanıklılık Serisi'nde sezon açılış yarışı NLS 1'de mücadele edecek.

Fatih Çakmak  | 13.03.2026 - Güncelleme : 13.03.2026
Ayhancan Güven, Nürburgring Dayanıklılık Serisi'nde piste çıkacak

Ankara

Ayhancan, yarın Almanya'nın Eifel Dağları'nda yer alan 20,832 kilometre uzunluğundaki Nürburgring Nordschleife pistinde gerçekleştirilecek dört saatlik yarışta Manthey takımı adına 911 numaralı Porsche GT3 R ile yarışacak.

Ayhancan Güven, aracın direksiyonunu Porsche fabrika pilotlarından Kevin Estre ile paylaşacak.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Bu 4 saatlik dayanıklılık yarışları, aynı zamanda Nürburgring 24 Saat Yarışı öncesinde takımlar ve pilotlar için hazırlık niteliği taşıyor.

Almanya Binek Otomobiller Şampiyonası'nda (DTM) kazandığı şampiyonlukla Türk motor sporları tarihinde önemli bir başarıya imza atan Red Bull sporcusu Ayhancan Güven'in mücadele edeceği NLS 1 yarışı, yarın TSİ 13.15'te başlayacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İran'dan ateşlenerek Türk hava sahasına giren balistik mühimmat NATO unsurlarınca etkisiz hale getirildi
Emine Erdoğan'dan BM Genel Sekreteri Guterres'e verilen ödüle ilişkin videolu paylaşım
HSK, Yargıtaya 8 yeni üye seçti
Polis ekipleri, bayram öncesi Büyük İstanbul Otogarı'nda denetim yaptı
AFAD eğitimleriyle kadınlar afetlere karşı bilinçlendiriliyor

Benzer haberler

Ayhancan Güven, Nürburgring Dayanıklılık Serisi'nde piste çıkacak

Ayhancan Güven, Nürburgring Dayanıklılık Serisi'nde piste çıkacak

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet