Spor, Dünyadan Spor

Avustralya Açık'ta Novak Djokovic'i 3-1 yenen Carlos Alcaraz şampiyon oldu

Sezonun ilk Grand Slam tenis turnuvası Avustralya Açık’ta tek erkekler final maçında İspanyol tenisçi Carlos Alcaraz, Sırbistanlı rakibi Novak Djokovic'i 3-1 yenerek şampiyon oldu.

Mutlu Demirtaştan  | 01.02.2026 - Güncelleme : 01.02.2026
Avustralya Açık'ta Novak Djokovic'i 3-1 yenen Carlos Alcaraz şampiyon oldu Fotoğraf: Mark Avellino/AA

İstanbul

Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.

Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, NSosyal'de @anadoluajansi ve X’te @AACanli hesaplarını takip edebilirsiniz.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
Yüzyılın Konut Projesi'nde bu hafta 10 ilde daha kura çekilişi yapılacak
Türkiye ve 7 ülkeden İsrail'in Gazze'deki ateşkes ihlallerine kınama
Terör örgütü YPG yandaşlarının Türk bayrağına saldırdığı alan, hudut karakolu sınırları içerisine alındı
e-Devlet Kapısı'na kayıtlı kullanıcı sayısı 68 milyonu aştı
Burdur'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi hayatını kaybetti
