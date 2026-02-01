Avustralya Açık'ta Novak Djokovic'i 3-1 yenen Carlos Alcaraz şampiyon oldu
Sezonun ilk Grand Slam tenis turnuvası Avustralya Açık’ta tek erkekler final maçında İspanyol tenisçi Carlos Alcaraz, Sırbistanlı rakibi Novak Djokovic'i 3-1 yenerek şampiyon oldu.
İstanbul
Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.
