Gündem

Yurdun bazı bölgeleri için kuvvetli fırtına uyarısı

Yurdun bazı bölgeleri için kuvvetli fırtına uyarısında bulunuldu.

Fatma Sevinç Çetin  | 01.02.2026 - Güncelleme : 01.02.2026
Yurdun bazı bölgeleri için kuvvetli fırtına uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Marmara'da beklenen rüzgarın İstanbul, Yalova, Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale çevreleri ile Edirne'nin güney, Bursa ve Balıkesir'in kuzey kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Doğu Akdeniz'de beklenen yağışların, yarın Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinde kuvvetli, Hatay çevreleriyle Kahramanmaraş'ın güneybatı kesimlerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması öngörülüyor.

Yağışların Adana'da gece saatlerine kadar Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş'ta ise salı günü öğle saatlerine kadar etkisini sürdürmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, hortum, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Öte yandan yarın İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

İtfaiye ekibi yangından kurtardığı kediyi kalp masajıyla hayata döndürdü
Gökçeada ve Bozcaada hatlarında yarın bazı feribot seferleri yapılamayacak
Bakan Yerlikaya'dan trafik kazalarına ilişkin paylaşım
Palandöken Kent Ormanı'ndaki kızak pisti, yarıyıl tatilinde 25 bini aşkın misafiri ağırladı
Yurdun bazı bölgeleri için kuvvetli fırtına uyarısı
