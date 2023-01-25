Avustralya Açık'ta Djokovic zorlanmadan yarı finale çıktı

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Avustralya Açık'ta Novak Djokovic zorlanmadan yarı finale çıktı

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta tek erkeklerin 4 numaralı seribaşı Sırp Novak Djokovic, yarı finale yükseldi.

Mutlu Demirtaştan   | 25.01.2023
Avustralya Açık'ta Novak Djokovic zorlanmadan yarı finale çıktı

İstanbul

Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın 10. gününde çeyrek final maçları sona erdi.

Avustralya Açık'ta 10, grand slam turnuvalarında 22. şampiyonluğunu hedefleyen 35 yaşındaki Djokovic, çeyrek finalde 5 numaralı seribaşı Rus Andrey Rublev ile karşılaştı.

İki saat 3 dakika süren mücadelede rakibini 6-1, 6-2 ve 6-4'lük setlerle zorlanmadan 3-0 yenen Djokovic, Avustralya Açık'ta 10 olmak üzere kariyerinde 44. kez grand slam yarı finaline kaldı.

Djokovic, yarı finalde dünya 35 numarası ABD'li Tommy Paul ile eşleşti.

Öte yandan 2019'dan beri Avustralya Açık tek erkekler ana tablosunda üst üste 26 maç kazanan Djokovic, ABD'li Andre Agassi'nin bu turnuvada 2000-2004 yıllarında kırdığı en uzun galibiyet serisi rekorunu egale etti.

11. gün programı

Turnuvanın 11. gününde yarın, tek kadınlar yarı final maçları oynanacak.

Yarı finallerde Kazak Elena Rybakina (22) ile Belaruslu Victoria Azarenka (24) ve Polonyalı Magda Linette ile Belaruslu Aryna Sabalenka (5) karşılaşacak.

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