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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. - VTR Milli Muharip Uçak KAAN, ikinci uçusunu başarı ile tamamladı. - VTR -
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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Özcan Yıldırım  | 06.05.2024 - Güncelleme : 06.05.2024
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı

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