Dolar
18.59
Euro
18.09
Altın
1,657.34
ETH/USDT
1,331.20
BTC/USDT
19,664.00
BIST 100
3,628.30
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Tüfekli Gösteri Bölüğü ve Muhafız Alayı Bandosu, 15 Temmuz Şehitler Anıtı önünde nöbet değişimi töreni ve bando konseri icra ediyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Easycep Yenileme Merkezi Açılış Töreni'nde konuşuyor.
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

Avrupa'nın 5 büyük futbol liginde önemli maçlar oynanacak

Avrupa'nın 5 büyük futbol liginde hafta sonu önemli maçlar yapılacak.

Fatih Erel   | 14.10.2022
Avrupa'nın 5 büyük futbol liginde önemli maçlar oynanacak

İstanbul

Futbol dünyasının en büyük karşılaşmalarından biri kabul edilen ve "El Clasico" olarak adlandırılan mücadelede Real Madrid, 16 Ekim Pazar günü Santiago Bernabeu Stadı'nda Barcelona'yı ağırlayacak.

La Liga'da henüz mağlubiyet almayan 22 puanlı iki takımdan Barcelona averajla liderlik koltuğunda otururken, Real Madrid ise ikinci sırada yer alıyor. Barcelona en son 2 Mart 2019'da oynanan El Clasico'da Santiago Bernabeu Stadı'nda ezeli rakibine karşı kazandı.

İngiltere Premier Lig'in öne çıkan maçında Liverpool, 11. hafta karşılaşmasında Manchester City'yi konuk edecek. Anfield Stadı'nda 16 Ekim Pazar günü yapılacak müsabaka öncesi son şampiyon Manchester City, 23 puanla ligde 24 puanlı Arsenal'in ardından ikinci sırada yer alırken, sezona kötü başlayan Liverpool ise 10 puan topladı.

Fransa 1. Futbol Ligi'nde (Ligue 1) lider Paris Saint-Germain (PSG), milli futbolcu Cengiz Ünder'in de formasını giydiği Olimpik Marsilya'yı 16 Ekim Pazar günü konuk edecek. Ligue 1'de namağlup 26 puanlı PSG'nin en yakın takipçileri Lorient'in 25, Olimpik Marsilya'nın ise 23 puanı var.

İtalya Futbol Ligi (Serie A) ise yarın Torino derbisine sahne olacak. Torino, kentin bir diğer ekibi Juventus'u ağırlayacak. Bu sezon henüz istediği istikrarı yakalayamayan Juventus, 13 puanla 8. sırada bulunurken, Torino ise 11 puanla 10. sırada yer alıyor.

Öte yandan, Almanya Ligi'nin (Bundesliga) lideri Union Berlin, 10. hafta müsabakasında 16 Ekim Pazar günü Borussia Dortmund'u ağırlayacak. Ev sahibi ekip haftaya 20 puanla lider girerken, 16 puanlı Borussia Dortmund ise 4. sırada bulunuyor.



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sedat Peker'in elebaşılığını yaptığı suç örgütü davasında dosyaları ayrılan 8 sanık hakkında karar
Bakan Kurum: Sıfır Atık Hareketiyle tüm dünya için yeni bir yaşam kültürü inşa etmek zorundayız
Meteorolojiden sağanak ve kuvvetli fırtına uyarısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit babasına taziye telefonu
Şehit Uzman Çavuş Kürşat Sert'in naaşı Kahramanmaraş'a getirildi

Benzer haberler

MKE Ankaragücü'nün Portekizli oyuncusu Pedrinho, Fenerbahçe maçından 3 puan bekliyor

MKE Ankaragücü'nün Portekizli oyuncusu Pedrinho, Fenerbahçe maçından 3 puan bekliyor

Avrupa'nın 5 büyük futbol liginde önemli maçlar oynanacak

Yarım asırlık köklü kulüp, sahaya çıkamadığı için alt lige düşürüldü

Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında 14. sıraya yükseldi

Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında 14. sıraya yükseldi
Galatasaray, Kayseri deplasmanında

Galatasaray, Kayseri deplasmanında
Futbol'da haftanın programı

Futbol'da haftanın programı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet