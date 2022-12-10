Avrupa'daki Faslılar, ülkelerinin Dünya Kupası'nda yarı finale yükselmesini kutluyor
2022 Dünya Kupası çeyrek finalinde Portekiz’i 1-0 yenerek yarı finale yükselen Fas’ın bu başarısı, Avrupa'da yaşayan Faslıları sokaklara döktü.
Roma/Paris/Cenevre/Madrid/Berlin
İtalya’da Faslıların yoğun bulunduğu kentlerden Milano’daki Corso Buenos Aires Caddesi'nde toplanan binlerce Faslı, milli takımlarının Portekiz’i yenerek yarı finale yükselmesini coşkuyla kutladı.
Fas bayraklarını dalgalandıran taraftarlardan bazıları, yarı final başarısını havai fişekler atarak ve meşaleler yakarak kutladı.
Başkent Roma’da da Centocelle Mahallesi'nde toplanan 1000 kadar Faslı taraftar, milli takımlarının galibiyetini sevinçle karşıladı.
İsviçre'de Filistin sloganları atıldı
İsviçre'nin Cenevre ve Montrö kentlerinde binlerce Faslı, milli takımlarının zaferini coşkuyla kutladı.
Cenevre'nin merkezindeki Cornavin Tren Garı Meydanı'nda çok sayıda kişi, Filistin ve Fas bayraklarıyla tezahüratta bulundu.
Onlarca araba konvoy yapıp kornalar çalarak galibiyet turu attı.
İsveç'te coşkulu kutlama
İsveç’in başkenti Stockholm’de Portekiz galibiyetini kutlayan Faslı taraftarlar, sevinç gösterisinde bulundu.
Segeltorg Meydanı’da toplanan 100 kadar Faslı taraftar, ülkelerinin 2022 FIFA Dünya Kupası’nda yarı finale çıkmasını kutladı.
Ülkeleri lehine slogan atan taraftarlar, Filistin için de tezahürat yaptı. Daha sonra araçlarına binen taraftarlar şehir merkezinde tur attı.
Belçika'da 500 bin kişi kutlama yaptı
Yaklaşık 500 bin Fas kökenlinin yaşadığı Belçika'nın başkenti Brüksel sokaklarında da kutlamalar gerçekleştirildi.
Fas'ın galibiyeti için Brüksel sokaklarında arabalarıyla kornalar çalarak turlayan taraftarlar, merkezi bölgelerde de toplanarak şarkılar söyledi ve havai fişek fırlattı.
İki hafta önceki Belçika-Fas maçından sonra kutlamalarda olaylar çıktığı için Brüksel polisi, sıkı güvenlik önlemleri aldı. Merkezi bölgelere çıkan metro istasyonlarının bazıları maç başlamadan kapatıldı.
27 Kasım'da çıkan şiddet olaylarının merkezi Midi Tren İstasyonu civarı ve Lemonnier Bulvarı da trafiğe kapatıldı. Polis, bu alanlardan uzak durulması çağrısı yaptı. İki hafta önce olayların çıktığı mahallelerde çok sayıda polis görevlendirildi.
Brüksel dışında Anvers, Liege, Gent, Kortrijk gibi kentlerde araçlarıyla çıkan Faslılar korna çalıp sokaklarda turlayarak ülkelerinin galibiyet sevincini yaşadı.
Fransa'da Faslılar Paris sokaklarına akın etti
Milli takımlarının zaferinin ardından Faslılar, Paris’in ünlü Şanzelize Caddesi'ne akın etti. Ellerinde Fas bayraklarının yanı sıra Filistin, Cezayir, Tunus bayrakları taşıyan Fas taraftarları, şarkılar söyledi ve havai fişek attı. Yoğun güvenlik tedbirlerinin alındığı caddenin her iki tarafı, Fas taraftarlarıyla doldu.
Taraftar Nawel, AA muhabirine, ülkesiyle gurur duyduğunu ve Fas'ı finalde görmeyi istediğini söyledi.
Fas asıllı Asma da uzun yıllardır böyle bir duygu yaşamadıklarını dile getirerek, "Yaşasın Fas." dedi.
Londra'da "özgür Filistin" sloganları
İngiltere’nin başkenti Londra’da Faslı taraftarlar, ülkelerinin Portekiz karşısında kazandığı zaferi başkentin önemli noktalarından Trafalgar Meydanı ve Piccadily Circus’ta kutladı. Göstericiler, kutlama sırasında "özgür Filistin" sloganları attı.
İspanya'nın farklı kentlerinde kutlamalar yapıldı
300 bini İspanyol vatandaşı olan bir milyonunun üzerinde Faslının yaşadığı İspanya da kutlamalara sahne oldu.
Başkent Madrid'de, Barselona'da, Murcia, Alicante, Almeria, Alicante ile İspanya'ya bağlı olan Fas sınırındaki Melilla ve Ceuta kentlerinde yüzlerce Faslı sokaklara çıkarak Dünya Kupası'nda çeyrek finalde Portekiz'i eleyerek ülke tarihinde ilk defa yarı finale kalmayı kutladı.
Madrid ve Barselona gibi büyük şehirlerde önemli meydanlarda toplanan Faslılar, "en büyük Fas" ve "Afrika" tezahüratları atarak, meşale yaktı.
Faslı nüfusunun neredeyse yüzde 40'ını oluşturduğu Ceuta ve Melilla'da kent içinde arabayla turlayan Faslılar, kornalarını çalarak ve bayrak sallayarak Fas Milli Takımı'nın başarısını kutladı.
Almanya'daki kutlamalarda Arap ve Müslüman ülkelerin bayrakları taşındı
Fas’ın Dünya Kupası’nda yarı finale çıkması Almanya’nın başkenti Berlin’de de coşkuyla kutlandı.
Şehir merkezinde araç konvoyu oluşturan futbolseverler bayrak sallayarak ve korna çalarak tur attı. Kutlamalarda çeşitli Arap ve Müslüman ülkelerin bayrakları da taşındı.
Bir grup, Joachimsthaler Caddesi’nin bir bölümünü geçici olarak kapatarak dans etti. Berlin polisi, trafiği düzenlemeye çalıştı.
Göçmenlerin yoğun yaşadığı Sonnenalle Caddesi’nde de Fas’ın galibiyeti sonrasında çok sayıda kişi sokağa çıkarken, kutlamalar dolayısıyla cadde kapatıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.