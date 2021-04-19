Euro
9.69
Dolar
8.06
BIST 100
1,400.73
Altın
1,789.17
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

Avrupa Kulüpler Birliği: UEFA Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatına destek vereceğiz

Avrupa Kulüpler Birliği (ECA), "Avrupa Süper Ligi" adıyla kurulan yeni girişim yerine UEFA'nın 2024'te başlatmayı planladığı yeni Şampiyonlar Ligi modeline destek vereceğini açıkladı.

Doğa Kırmızıoğlu   | 19.04.2021
Avrupa Kulüpler Birliği: UEFA Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatına destek vereceğiz

Ankara

ECA'dan yapılan açıklamada, futbolda yaşanan son gelişmelerin ardından organizasyonun 246 uluslararası futbol temsilcisiyle acil olarak bir araya gelerek toplantı yaptığı ve yeni kararlar aldığı belirtildi.

ECA, UEFA organizasyonları içinde yer almaya devam edeceğini vurgulayarak, "Avrupa Süper Ligi'ne yakın bir model olarak 2024'te başlatılması planlanan UEFA Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatına destek vereceğiz." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, bugün yapılacak UEFA'nın yönetim kurulu toplantısında planlanan yeni formatın ayrıntılarının görüşüleceği ve ECA'nın, yapılacak yenilikler konusunda UEFA'yı destekleyeceği vurgulandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sağlık Bakanı Koca: Aşı programımız tüm güçlüklere rağmen kararlılıkla sürecek
Kardiyoloji Uzmanı Dr. Aksoy: Beynimin içerisinde dayanılamayacak basınçlı bir ağrı hissettim
Kovid-19 kaynaklı ölümler bir ayda 4 kat, ağır hasta sayısı 2 kat arttı
'Benim yaşadıklarımı görseler evden dışarı dahi çıkmazlar'
Türkiye'de Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı 20 milyonu aştı

Benzer haberler

Eski yıldız futbolcular, 12 kulübün 'Avrupa Süper Ligi' kararını eleştirdi

Eski yıldız futbolcular, 12 kulübün 'Avrupa Süper Ligi' kararını eleştirdi

Avrupa Kulüpler Birliği: UEFA Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatına destek vereceğiz

FIFA'dan 'Avrupa Süper Ligi' açıklaması: FIFA, 'Avrupa'dan kopanların ligine' destek vermeyecektir

Almanya'dan 'Avrupa Süper Ligi' kararına tepki

Almanya'dan 'Avrupa Süper Ligi' kararına tepki
İngiltere Başbakanı Johnson 'Avrupa Süper Ligi'nin futbol için yıkıcı olabileceği uyarısında bulundu

İngiltere Başbakanı Johnson 'Avrupa Süper Ligi'nin futbol için yıkıcı olabileceği uyarısında bulundu

Juventus Kulübü Başkanı Agnelli, Avrupa Kulüpler Birliği Başkanlığı görevini bıraktı

Juventus Kulübü Başkanı Agnelli, Avrupa Kulüpler Birliği Başkanlığı görevini bıraktı