Dolar
33.01
Euro
36.04
Altın
2,411.39
ETH/USDT
3,161.30
BTC/USDT
58,715.00
BIST 100
11,064.85
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, AK Parti Erzurum Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı’nda konuşuyor
logo
Spor, Dünyadan Spor, insana dair

Avrupa ikincisi milli kuraşçı Kadriye Odacı'nın hedefi dünya şampiyonluğu

Türkiye Kuraş Şampiyonu ve Avrupa ikincisi milli sporcu Kadriye Odacı, dünya şampiyonu olmak için yoğun şekilde çalışıyor.

Zekeriya Karadavut  | 13.07.2024 - Güncelleme : 13.07.2024
Avrupa ikincisi milli kuraşçı Kadriye Odacı'nın hedefi dünya şampiyonluğu Fotoğraf: Zekeriya Karadavut/AA

Aksaray

Aksaray'da yaşayan 15 yaşındaki Odacı, 5 yıl önce beden eğitimi öğretmenin tavsiyesiyle judoya başladı.

Judoda önemli dereceler elde eden ve antrenörü Muzaffer Uluçam'ın yönlendirmesiyle 2 yıl önce kuraşa yönelen Odacı, Çankırı'da mayısta gerçekleştirilen Türkiye Kuraş Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

Bu derecesiyle çok istediği milli formayı giyen ve haziranda Edirne'de düzenlenen Avrupa Şampiyonası'na katılan Odacı, final müsabakasında yenilerek ikinci oldu.

Emeklerinin karşılığını alıyor

Aksaray Spor Lisesi 10. sınıf öğrencisi Kadriye Odacı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 7-8 yaşlarından itibaren düzenli olarak spor yaptığını söyledi.

Emeklerinin karşılığını derecelerle almaya başladığını belirten Odacı, şöyle konuştu:

"Bu yıl Çankırı'da düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda birinci oldum ve altın madalyayı boynuma taktım. Ardından antrenörüm bana Avrupa Şampiyonası'na gideceğim müjdesini verdiğinde çok heyecanlanmıştım. Avrupa Kuraş Şampiyonası öncesinde milli takımla kampa girdik. Güzel, keyifli ve yorucu bir kampın ardından müsabakalara çıktık. Avrupa Kuraş Şampiyonası final müsabakasında Türk rakibime yenilerek Avrupa ikincisi oldum. Türk rakibime yenildiğim için fazla üzülmedim."

Daha iyi şeyler yapmak istiyor

Kadriye Odacı, milli formayı giymenin kendisini çok mutlu ettiğini, ailesini, hocalarını ve şehrini en iyi şekilde temsil ettiğini ifade etti.

Avrupa Şampiyonası'nın ardından çalışmalarına ara vermeden devam ettiğini aktaran Odacı, şunları kaydetti:

"Hedefim, kasım ayında düzenlenecek Dünya Kuraş Şampiyonası'nda birincilik. O yüzden antrenmanlarımız yoğun ve yorucu geçiyor. Günde çift antrenman yapıyoruz. Çevremdekiler bana 'Sen yapamazsın, sakatlanırsın, senlik değil, git voleybol oyna.' dedi. Daha fazla çalışıp derecelerimle, hakkımda olumsuz düşünenlerin söylemlerini boşa çıkarttım. Daha da iyi şeyler yapmak için yoğun şekilde çalışıyorum."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Gökçeada ve Bozcaada feribotlarında yoğunluk yaşanıyor
15 Temmuz'da "Milletin Zaferi" temasıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde anma etkinlikleri düzenlenecek
Bakan Kurum: Yıl sonuna kadar 200 bin konutun teslimini hedefliyoruz
Irak'ın kuzeyinde 11 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Şehit Emniyet Müdürü Baysan'ın ailesi, oğullarının kahramanlığıyla gurur duyuyor

Benzer haberler

Avrupa ikincisi milli kuraşçı Kadriye Odacı'nın hedefi dünya şampiyonluğu

Avrupa ikincisi milli kuraşçı Kadriye Odacı'nın hedefi dünya şampiyonluğu

Sportif salsa ve squash sporcusu İpek, dünya şampiyonluğu için ter döküyor

Para atıcı Çağla Baş, Sırbistan'da altın madalya kazandı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet