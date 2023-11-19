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ATP Finalleri'nde Alcaraz'ı yenen Djokovic, finale yükseldi

Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) Finalleri'nde Carlos Alcaraz'ı mağlup eden Novak Djokovic, finalde İtalyan Jannik Sinner'in rakibi oldu.

Doğa Kırmızıoğlu  | 19.11.2023 - Güncelleme : 19.11.2023
ATP Finalleri'nde Alcaraz'ı yenen Djokovic, finale yükseldi

Ankara

İtalya'nın Torino kentindeki Pala Alpitour'un ev sahipliği yaptığı sezonun en önemli turnuvalarından ATP Finalleri'nde, dünya 1 numarası Sırp Djokovic ile 2 numarası İspanyol Alcaraz karşılaştı.

1 saat 28 dakika süren mücadeleyi baştan sona önde götüren Djokovic, rakibini 6-3 ve 6-2'lik setlerin ardından 2-0'la geçti.

Bugün TSİ 20.00'de başlayacak finalde, dünya 4 numarası Sinner ile karşılaşacak 36 yaşındaki tenisçi, bu maçı da kazanması halinde, İsviçreli Roger Federer'i geçerek 7 kez ile organizasyon tarihinin teklerde en fazla şampiyonluk sevinci yaşayan tenisçisi olacak.

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