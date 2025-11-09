Dolar
Spor, Dünyadan Spor

Djokovic, sakatlığı nedeniyle ATP Finalleri'nden çekildi

Sırp tenisçi Novak Djokovic, omzundaki sakatlık nedeniyle ATP Finalleri'nden çekildiğini duyurdu.

Yunus Kaymaz  | 09.11.2025 - Güncelleme : 09.11.2025
Djokovic, sakatlığı nedeniyle ATP Finalleri'nden çekildi Fotoğraf: Costas Baltas/AA

Londra

Yunanistan'ın başkenti Atina'da katıldığı turnuvada İtalyan Lorenzo Musetti'yi 2-1 yenerek kariyerinin 101. şampiyonluğunu kazanan Djokovic, kısa bir süre sonra ATP Finalleri'nden çekildiğini açıkladı.

Dünya klasmanında en iyi sekiz raketin mücadele ettiği finallerden üst üste ikinci kez çekilmek zorunda kalan 38 yaşındaki Sırp tenisçinin yerine Musetti katılacak.

Musetti'nin ilk kez boy göstereceği ATP Finalleri, İtalya'nın Torino kentinde bugün başlayacak ve 16 Kasım'a kadar devam edecek.

