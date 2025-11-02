Dolar
Cumhurbaşkanlığı 6. Uluslararası Yat Yarışları’nın dördüncü ve son etabı olan 2025 Cumhuriyet Kupası yarışlarının ardından düzenlenen ödül töreni Fişekhane’de gerçekleştiriliyor.
logo
Spor, Dünyadan Spor

Paris Masters'da şampiyon olan Sinner, yeniden dünya 1 numarası

Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) tarafından düzenlenen Paris Masters turnuvasının final maçında Jannik Sinner, Felix Auger-Aliassime'i yenerek şampiyonluğa ulaştı.

Emre Aşıkçı  | 02.11.2025 - Güncelleme : 02.11.2025
Paris Masters'da şampiyon olan Sinner, yeniden dünya 1 numarası

İstanbul

ATP 1000 serisi organizasyonunun finalini, 6-4 ve 7-6'lık skorlarla 2-0 kazanan 24 yaşındaki tenisçi, dünya klasmanında yeniden 1 numaraya yükseldi.

Kariyerinin beşinci ATP Masters 1000 şampiyonluğunu kazanan Sinner, final maçının kolay geçmediğini belirterek, "Son derece mutluyum, son birkaç ay muhteşemdi. Bu sonucu görmek beni inanılmaz mutlu ediyor." ifadelerini kullandı.

