Paris Masters'da şampiyon olan Sinner, yeniden dünya 1 numarası
Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) tarafından düzenlenen Paris Masters turnuvasının final maçında Jannik Sinner, Felix Auger-Aliassime'i yenerek şampiyonluğa ulaştı.
İstanbul
ATP 1000 serisi organizasyonunun finalini, 6-4 ve 7-6'lık skorlarla 2-0 kazanan 24 yaşındaki tenisçi, dünya klasmanında yeniden 1 numaraya yükseldi.
Kariyerinin beşinci ATP Masters 1000 şampiyonluğunu kazanan Sinner, final maçının kolay geçmediğini belirterek, "Son derece mutluyum, son birkaç ay muhteşemdi. Bu sonucu görmek beni inanılmaz mutlu ediyor." ifadelerini kullandı.